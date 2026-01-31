啟德體育園新春盛會 戶內外年宵市集/旅發局花車展覽/舞龍醒獅匯演

農曆新年將至，啟德體育園將於 1 月 30 日起舉行首個「啟德體育園新春盛會」，活動涵蓋室內及戶外年宵市集、花車展覽、新春表演及多項消費獎賞，並橫跨農曆新年前後舉行。大家可於園區內一次過辦年貨、觀賞表演及參與賀年活動，感受新春氣氛。

室內外年宵市集一連 7 日舉行 由 2 月 10 至 16 日（年廿三至年廿九），體育園將舉行園區內最大型年宵市集。啟德零售館設有室內年宵市集，集合應節商品及多個新春限定店；戶外的美食海灣則首度設立海濱年宵市集，設有超過 30 個攤位，售賣年花、揮春、文創手作、賀年小食及人氣美食等，同時提供親子體驗活動，讓市民一邊辦年貨，一邊欣賞維港景色。





旅發局花車展覽及舞龍醒獅表演 新春期間，旅發局「國泰新春國際匯演之夜」的 8 輛花車，將於2 月 18 至 26 日（年初二至初十）首次於體育園展出。2 月 18 至 19 日（年初二至初三），多支來自中國內地及海外的表演隊伍亦會於園區內即場演出。至 2 月 25 日（年初九），舞龍醒獅隊伍將於體育園內進行鑼鼓跳樁表演，其後巡遊至啟德零售館，向市民送上賀歲祝福。

新春限定店及消費獎賞同 由 2 月 1 日至 3 月上旬，啟德零售館將舉行室內年宵市集及多個新春主題限定店，包括「麥玲玲吉慶堂限定店」、「AEON 新春賀歲食品節」、「Thank You Florist 年花限定店」、「醇酒市集」及「Figurecross 2026 年宵及新春市集」等。農曆新年期間，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 將聯乘馬王「金鎗六十」，推出主題活動區及互動體驗。





消費換領利是封及多項新春禮遇 配合新春活動，體育園推出多項消費獎賞，於指定消費金額後可換領「啟德主場館新春幻彩利是封」，並送出購物優惠券及香港迪士尼樂園門票等禮遇。



啟德體育園新春盛會活動一覽

