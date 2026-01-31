半島最新高CP值朱古力火鍋$388/2位 食士多啤梨+甜品＋雪糕 開心果拿鐵$68起

半島精品店與咖啡廳今年情人節推出情人節系列，多款甜品及朱古力禮盒都好吸引！當中必試價錢親民的濃醇朱古力火鍋，人均$194起，就能品嚐新鮮士多啤梨、經典美點及幼滑雪糕。另外亦有滿載濃郁堅果香氣的醇香開心果系列，手工開心果糕點、香濃順滑的開心果拿鐵與朱古力等都好吸引！

半島精品店與咖啡廳新品推介

今個情人節，半島精品店與咖啡廳推出全新濃醇朱古力火鍋，以絲滑70%黑朱古力精心調製，香氣濃郁、口感細緻，再配上新鮮士多啤梨、經典精緻美點及幼滑雪糕，雙人份只需$388，CP值高！另外為迎接 2 月 26 日「開心果日」，半島特別推出一系列手工開心果甜點及飲品，以濃郁堅果香氣與細膩質感俘虜味蕾。推介限定開心果拿鐵（$98/外帶$68），馥郁開心果蓉融合絲滑鮮奶，面層再加上手工拌製芝士奶蓋與開心果脆碎，鹹甜分明、層次豐富，無論熱飲或凍飲都同樣出色，入口一試難忘！



半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：上午10:00至晚上7:00



半島精品店香港國際機場店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：上午7:00至晚上11:00