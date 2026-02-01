藝術香港︱鄧芷蔚觸視聽聯覺陶藝 探索陶瓷物料的聲學特性

由多位藝術家創立的本陶藝社(Indige Studio)，在推動視覺藝術方面努力已近一年，除了定期舉辦陶藝基礎班和短期主題班，還作為藝廊舉辦各類藝術展覽。近日他們推出最新展覽《[[o]] 鈴：感知共振》，展示藝術家鄧芷蔚(Cheri)的陶藝作品。這是Cheri的首個個展，其創作以融合觸、視和聽等多感官聯覺，藉以探索物料的潛在共鳴。
陶藝與感知的交融
展覽的靈感源於Cheri對聯覺的探索，她旨在呈現未成之聲的誕生與碰撞，以靜謐的方式，回應城市節奏的流變。她鼓勵觀眾耐心聆聽陶瓷燒製之前，心靈與陶土之間的潛在共鳴，這份聆聽轉化為觸覺感知的實踐。
她的工作室內，Cheri通過拉坯機的操作，讓瓷土、陶土和摻砂陶泥的獨特物性浮現出來。每一件陶藝作品的形成，都預示著未來的聲音，由此成形的鈴，其形態由想像中的聲響塑造，從而建立起一個鮮活的「聲音檔案」——能夠持續增長、紀錄物質潛能。
展覽的雙重魅力
此次展覽由兩個互相交織的部分組成，一部分是Cheri獨立完成的聲音檔案；另一部分則是：逢星期三至日，一點半至七點與其他創作者，共同發展的作品。其中一件由工程師Dmitry Po打造的響應式聲音裝置，能根據展場中微小事件而產生變化，例如氣流和光影，創造出千變萬化的聲音體驗。此外，Cheri與舞者Bowie Siu合作的影像作品，將製鈴的過程轉譯成動作語彙，將「等待」具象化為身體動態。
這次展覽得到第一屆Indige Studio Award的支持，本陶藝社提供展覽空間，還鼓勵年輕藝術家實現他們的藝術夢想，讓更多人了解陶藝的魅力和深度。此外，2月8日鄧芷蔚將舉行《([[o]])鈴：展覽分享會》，有興趣的讀者可提前報名參加。
《[[o]] 鈴：感知共振》展覽詳情：
日期：即日起至2月22日(逢星期三至日，下午1時30分至晚上7時)
地點：九龍石硤尾賽馬會創意藝術中心五樓522室
票價：免費入場
《([[o]]) 鈴：展覽分享會》詳情：
日期： 2月8日(下午4時至6時)
票價：免費入場
查詢：Indige Studio HK@Facebook