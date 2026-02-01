熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-01 18:32
更新：2026-Feb-01 18:32

藝術香港︱鄧芷蔚觸視聽聯覺陶藝 探索陶瓷物料的聲學特性

分享：
SPRING 10

藝術香港︱鄧芷蔚觸視聽聯覺陶藝 探索陶瓷物料的聲學特性

adblk4

由多位藝術家創立的本陶藝社(Indige Studio)，在推動視覺藝術方面努力已近一年，除了定期舉辦陶藝基礎班和短期主題班，還作為藝廊舉辦各類藝術展覽。近日他們推出最新展覽《[[o]] 鈴：感知共振》，展示藝術家鄧芷蔚(Cheri)的陶藝作品。這是Cheri的首個個展，其創作以融合觸、視和聽等多感官聯覺，藉以探索物料的潛在共鳴。

陶藝與感知的交融

展覽的靈感源於Cheri對聯覺的探索，她旨在呈現未成之聲的誕生與碰撞，以靜謐的方式，回應城市節奏的流變。她鼓勵觀眾耐心聆聽陶瓷燒製之前，心靈與陶土之間的潛在共鳴，這份聆聽轉化為觸覺感知的實踐。

adblk5

她的工作室內，Cheri通過拉坯機的操作，讓瓷土、陶土和摻砂陶泥的獨特物性浮現出來。每一件陶藝作品的形成，都預示著未來的聲音，由此成形的鈴，其形態由想像中的聲響塑造，從而建立起一個鮮活的「聲音檔案」——能夠持續增長、紀錄物質潛能。

( ( o ) ( o ) ) （[[o]]）Bells (Lai Chi Wo) （[[o]]）Bells （[[o]]）Bells 2 （[[o]]）on （[[o]]）

展覽的雙重魅力

此次展覽由兩個互相交織的部分組成，一部分是Cheri獨立完成的聲音檔案；另一部分則是：逢星期三至日，一點半至七點與其他創作者，共同發展的作品。其中一件由工程師Dmitry Po打造的響應式聲音裝置，能根據展場中微小事件而產生變化，例如氣流和光影，創造出千變萬化的聲音體驗。此外，Cheri與舞者Bowie Siu合作的影像作品，將製鈴的過程轉譯成動作語彙，將「等待」具象化為身體動態。

adblk6

這次展覽得到第一屆Indige Studio Award的支持，本陶藝社提供展覽空間，還鼓勵年輕藝術家實現他們的藝術夢想，讓更多人了解陶藝的魅力和深度。此外，28日鄧芷蔚將舉行《([[o]])鈴：展覽分享會》，有興趣的讀者可提前報名參加。

[[o]] 鈴：感知共振》展覽詳情：

日期：即日起至222(逢星期三至日，下午130分至晚上7)

地點：九龍石硤尾賽馬會創意藝術中心五樓522

票價：免費入場

([[o]]) 鈴：展覽分享會》詳情：

日期： 28(下午4時至6)

adblk7

票價：免費入場

查詢：Indige Studio HK@Facebook

Bells poster

《([[o]]) 鈴：展覽分享會》海報。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

本陶藝社 Indige Studio 鄧芷蔚 Cheri
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務