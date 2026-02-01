藝術香港︱鄧芷蔚觸視聽聯覺陶藝 探索陶瓷物料的聲學特性

由多位藝術家創立的本陶藝社(Indige Studio)，在推動視覺藝術方面努力已近一年，除了定期舉辦陶藝基礎班和短期主題班，還作為藝廊舉辦各類藝術展覽。近日他們推出最新展覽《[[o]] 鈴：感知共振》，展示藝術家鄧芷蔚(Cheri)的陶藝作品。這是Cheri的首個個展，其創作以融合觸、視和聽等多感官聯覺，藉以探索物料的潛在共鳴。

陶藝與感知的交融

展覽的靈感源於Cheri對聯覺的探索，她旨在呈現未成之聲的誕生與碰撞，以靜謐的方式，回應城市節奏的流變。她鼓勵觀眾耐心聆聽陶瓷燒製之前，心靈與陶土之間的潛在共鳴，這份聆聽轉化為觸覺感知的實踐。