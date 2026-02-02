味美道來｜銀杏冰室推$20愛心套餐 利嘉閣慈善贊助全年租金 支持長者就業(有片)

味美道來｜深水埗銀杏冰室推$20愛心套餐 利嘉閣慈善贊助全年租金 支持長者就業(有片)

23載社企銀杏館一直致力聘請長者就業，旗下位於深水埗的社區飯堂銀杏冰室也貫徹初心，迎合基層裹腹需要，時光倒流價只需$1就吃到麵包、$2有一碗粥、一杯羅漢果茶、$13歎到雞髀飯，讓區內弱勢社群及低收入人士，以平價享用溫飽餐飲。 文:Vera Gee 攝:吳康琦

擁有尊嚴選擇餐膳 銀杏冰室全天候坐滿食客，公公婆婆、單身漢、年輕人甚麼年齡層都有，午晚市期間門口總是排了一行人龍。他們有的吃$12大大份砵仔住家餸飯(訪問當日有蘿蔔魚鬆)；有的歎$29蒸魚飯。早午晚餐款式多又全面，有素食，又有為吞嚥困難人士而設碎餐和軟餐，貼心照顧不同人士需要，豐儉隨喜。銀杏館副總裁麥敏媚表示：「最主要希望能夠推動長者就業之餘，又可以令到社區的基層朋友吃一餐好粥好飯。以相對便宜一些的價錢，吃到很豐富的餐膳，有尊嚴地可以自己選擇，今天想吃甚麼餸都可以。我們的餐膳營養均衡，有屋企飯餸的味道，有肉、蔬菜、素湯、養生茶不同的配搭，少鹽、少油、少糖，全部不下味精，我們想客人吃得健康一些。」

自家農莊有機蔬菜 看看牆壁上的菜單，當中有一款平民價$20「利嘉閣愛心套餐」，逢星期五全日供應，有齊餸、白飯、素湯、有機菜及養生茶，健康又飽肚。新鮮有機蔬菜由銀杏館的自家農莊出產，翠綠爽甜。餸菜每周轉款，訪問當日有juicy的茄汁肉醬，醬汁滲番茄的香甜微酸，燴得入味，撈飯十分開胃。紅蘿蔔合桃豆素湯清澈鮮甜，潤澤無負擔。定價那麼便宜，冰室又聘請了四五十名長者，店舖卻細小只有25個座位，麥敏媚坦然租金高佔營運開支的一半。開業年多，如何繼續應付香港地高昂的租金以及營運成本的壓力？感恩轉角遇到小天使。同是熱心公益、多次參與慈善活動的45載老字號利嘉閣地產，伸出援手，由今年1月開始贊助銀杏冰室全年租金。

慈善活動關懷社區 利嘉閣地產主席施慧勤表示：「香港租金貴，社企要自負盈虧去營運一間餐廳，其實不容易，又特別聘請長者讓他們可以自食其力，我很支持這個理念，所以決定支持他們。」利嘉閣與銀杏館已合作了幾年，透過金錢贊助及參與義工活動，一同關懷社區，建立了一份互信。利嘉閣有自己的慈善基金，去做不同慈善活動。「銀杏館是我們其中一個支持的社企，我們會在那裏買一些產品曲奇；認購愛心賀年福袋、愛心糭、愛心月餅等禮品，他們就會幫我們分發給不同社區有需要的人，而我們同事也一起幫忙去分發。」施慧勤亦身體力行，親自幫手派飯，將愛與關懷傳送給長者與弱勢社群。

支持長者發揮能力 對於利嘉閣的關注，麥敏媚感謝他們的大力支持，「給我們有很大的鼓勵，舒緩租金的壓力，幫到一些實在營運的支出，在收支平衡方面都有一些幫助，相信壓力可以隨著多些人不同的參與，來吃餐飯或者買一些產品，對我們來說都有很大的幫助。」眨眼間，銀杏館跨越了20年光景，一路走來不容易，但覺得很值得。「因為真的有一班長者無論甚麼原因，可能是經濟需要，可能是社交不同層面的需要，工作能夠帶給他們尊嚴自信；還有一個很好的機會發揮他們的能力和興趣，貢獻給社會，我覺得很有意思。」

5 蚊雞 50 年功力奶茶 記者走入廚房，看見銀髮族奶茶師傳泉哥動作流暢沖奶茶；主廚有力拋鑊掌控火候；經理Leo來來回回穿梭店中與客人交流、下單收錢、跟進柯打、從容不迫應付人流。他們的魄力令記者也自愧不如呢！一邊訪問，一邊喝著五蚊雞杯熱奶茶，滑溜而茶韻悠長，茶味不會太過強烈甘澀，奶味又不會厚膩霸道，細味出泉哥入行半世紀的功力。

銀杏冰室 地址：深水埗醫局街203號地下5號舖 ​​電話：2778 8966 營業時間：7:30am至10pm