Colourpop向《吸血新世紀》致敬 推出限量Eclipse系列 gothic look必備彩妝

美國化妝品牌Colourpop，近日推出全新限量版Eclipse系列彩妝，靈感來自於電影《吸血新世紀3：月蝕傳奇》(The Twilight Saga: Eclipse)。此系列包括有15種眼影色調的色盤、兩款唇線筆與唇膏套裝、唇彩、兩款gel eyeshadow和高光液，是戲迷和女士必儲化妝精品，是化gothic look的最佳套裝。
《吸血新世紀》系列無論電影或文學，近期都再度復興，除了因為去年是小說推出的20周年外，據聞系列即將有劇集版本推出，因此這齣以吸血鬼為題材的電影，重度新引發觀眾的熱情，不少影迷更從小說版，重溫這系列作品，包括電影部份，並喜愛故事中家族鬥爭的劇情。
Colourpop其實早前已經推出過New Moon系列，向電影的二集致敬。今次Eclipse系列，不但從名稱汲取靈感，連實際顏色也受到電影的啟發，當中的銀色、灰褐色和血紅色調，靈感來自影迷最愛的角色和場景，色調偏向高對比度，而且採用高亮色度配方，能妝容令持久顯色，幫助女士打造無限魅惑妝容。
