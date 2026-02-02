7-Eleven x SANRIO x Rody跳跳馬印花精品第二彈 轉轉收納盒登場/獨家限定旅行袋/陶瓷碟

7-Eleven推出第二彈新春驚喜，一眾人氣Sanrio characters角色繼續為大家送上祝福，今次Hello Kitty、My Melody、 Kuromi、Cinnamoroll、Pompompurin及Minnandcffotābō再度與玩具馬品牌RODY跳跳馬合作，推出第二彈「轉轉好運收納盒」。轉轉好運收納盒上半部分配備精緻可拆卸的3D公仔，由6位Sanrio角色騎著RODY跳跳馬可愛現身。齒輪形狀的蓋子隱藏造型圖案及新年祝賀句的印章，集齊6款即可印砌出完整圖案！將多個收納盒盒身掛勾連接起來，轉動其中一個3D公仔時，其他的公仔也會同步轉動，寓意新一年「馬來運轉」，即睇詳情！

「轉轉好運收納盒」 6 款獨特設計現身 7-Eleven 「轉轉好運收納盒」將於2 月4 日早上7 時起在7-Eleven推出，6款獨特設計皆配備精緻可拆卸的3D公仔，6位人氣Sanrio角色將騎著顏色鮮豔的絨毛RODY跳跳馬現身，趣味滿分。齒輪造型的蓋子，扭開後是印有造型圖案及新年祝福語的印章，集齊6款不同顏色的印章，更能拼湊出一個完整的圖案！收納盒蓋子更以齒輪連接設計，當集齊並連接多個收納盒的盒身掛勾，再轉動3D 公仔時，其他公仔亦會同步360度轉動，創造出獨特新年小全盒，用來擺放新年糖果小食就適合不過！

電子及實體印花派發 由2026年2月4日早上7時起至2026年3月17日止。顧客於7-Eleven 實體店舖或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花；而於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描 yuu ID 或已綁定的八達通或恒生 enJoy 卡驗證 yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。「轉轉好運收納盒」均預先包裝並隨機換購，現貨數量有限，每位顧客每日最多換購「轉轉好運收納盒」20 件。

換購詳情 電子印花 由2026年2月4日早上7時起至2026年3月20日止，儲齊4 張電子印花加$65，即可隨機換購 1 件；或儲齊6張電子印花加$108，即可隨機換購2件。 實體印花 由2026年2月4日早上7 時起至2026年3月20日止，儲齊4張實體印花加$65，即可隨機換購「轉轉好運收納盒」1 件；或儲齊 6 張實體印花加$108，即可隨機換購 2 件。 yuu 會員專享優惠 由2026年2月4日至2026年3月17日止。兌換日期由2026 年2月4日至 2026年3月20日止。以8,800yuu積分加$28，即可隨機換購「轉轉好運收納盒 」1件。

分享印花功能 想更快儲齊印花，立即使用分享印花功能！ 只需輸入朋友的電話號碼，用戶即可瞬間與朋友分享印花，更快儲齊印花換齊全套「轉轉好運收納盒 」！

Sanrio characters X RODY 摺疊旅行袋及陶瓷碟套裝 7-Eleven更推出兩款住全新精緻又實用的產品：Sanrio characters x RODY 跳跳馬摺疊旅行袋和陶瓷碟套裝。兩款新品均以Hello Kitty、Kuromi 及Cinnamoroll 三位人氣角色，搭配RODY跳跳馬為主題。旅行袋設計實用，左右有可放置水樽的小袋口，背後設計亦可輕鬆將旅行袋固定於行李箱拉桿上，適合短途或長途旅行。附有兩條提把，更可以摺疊成小袋子，有效減輕攜帶的負擔。

陶瓷碟套裝有三款精緻設計，每套均包含兩隻獨特圖案的陶瓷碟，用來盛放新年糕點、點綴家居，都非常適合，為餐桌增添溫馨喜氣氛圍！ 旅行袋換購詳情 換購日期由2026年2月4日早上7 時至3月20日止。 於 7-Eleven 分店任何消費加$169，即可換購旅行袋1 件。數量有限，換完即止。客人可選喜愛款式。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠 推廣日期由 2026 年2 月4 日起至3 月17 日止。兌換日期由2026年2月4日起至3 月20日止。以 8,000 yuu 積分加$129，即可換購旅行袋1件。

陶瓷碟套裝換購

換購日期由2026年2月4日早上7時至3月20日止。 於 7-Eleven 分店任何消費加$69，即可換購陶瓷碟套裝1套。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠 推廣日期由 2026年2月4日起至3月17日止。兌換日期由2026年2月4日起至3月20日止。以8,000 yuu 積分加$29，即可換購陶瓷碟套裝1套。數量有限，換完即止。

陶瓷碟套裝