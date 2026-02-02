期間限定｜拜仁三冠王獎杯巡展登陸港鐵尖東站！3大人氣主題店＋驚喜優惠打卡位一次睇

MTR Shops在推出二月限定活動「港鐵車站商店粉絲狂歡‧福利月」，為市民帶來一連串節日驚喜與限時優惠。三大人氣主題店將以不同主題登場，當中足球迷熱捧的全球球會品牌專門店FanTown，將舉辦為期兩星期的「三冠王獎杯巡展」，讓球迷近距離欣賞冠軍榮耀；人生四格自拍館JUST FOTO則聯乘人氣卡通角色海綿寶寶及企鵝家族Pingu，推出全港獨家新春及情人節限定相框；而韓流迷必訪的偶像小卡專門店POCA Spot，同步推出限時優惠。

FanTown X 拜仁「三冠王獎杯巡展」 拜仁周邊88折

拜仁粉絲請注意！FanTown聚星動力文化與拜仁聯手，推出期間限定主題快閃店，並於尖東站 ETS 呈獻「三冠王獎杯巡展」。在2月6日至14日期間，現場將展出德甲沙拉盤、德國盃冠軍獎盃及歐聯冠軍獎盃原版復刻品，讓球迷零距離感受拜仁王者榮耀！活動期間，凡身穿拜仁球衣或配戴拜仁元素服飾消費，即享全場 88 折優惠，輕鬆入手心儀球衣及限量聯名精品。場內更設多重滿額贈禮，包括珍藏度十足的球員透卡、香港限定標語冰箱貼、Berni徽章及城市明信片套裝，為球迷打造集打卡、收藏與購物於一身的專屬體驗。



FanTown X 拜仁快閃主題店

活動及優惠推廣日期： 三冠王獎杯巡展 （2026 年 2 月 6 至 14 日）

88 折購物優惠 （整個二月）

消費滿額禮遇（整個二月）

地址： 港鐵尖東站 ETS 12 號舖（近 Exit J）

JUST FOTO 聯乘人氣萌趣 IP 海綿寶寶及企鵝家族 Pingu 人氣自助式四格相專門店 JUST FOTO 今個 2 月重磅聯乘兩大萌爆 IP —— 海綿寶寶及企鵝家族 Pingu，推出期間限定主題相框系列，為新春與情人節增添打卡樂趣！海綿寶寶主題相框以笑容滿滿的節慶風格登場，融合紅利是、金幣、海星及喜慶元素，與海綿寶寶及派大星的賀年服飾造型一同登場，和大家「笑住行大運」；而企鵝家族 Pingu 系列則分成新年版與情人節兩大系列：新年版配以象徵平安與吉祥的蘋果、柿子、橙元素，Pingu 在互動場景中送上節日祝福；情人節版則換上浪漫粉紅背景與心形相框，Pingu 甜蜜捧花、送禮與約會，營造童話式雪國浪漫氣息。



JUST FOTO 期間限定海綿寶寶及企鵝家族 Pingu 主題相框

日期： 即日起

地址： 港鐵尖東站 ETS 4 號舖（近 Exit J）

POCA Spot 小卡盲盒推限時折扣優惠 韓國人氣小卡專門店 POCA Spot 今個 2 月推出限時優惠，店內匯聚多個人氣韓團及個人偶像小卡，包括 BTS、TXT、BLACKPINK、aespa、IVE 等，全方位覆蓋舞台造型、專輯概念照及至日常花絮瞬間，方便粉絲按心頭好自由挑選與配對，打造專屬「Pick 清單」。POCA Spot更推出限時優惠，全場小卡即減$20，Kpop迷一於去掃貨！



POCA Spot 限時優惠

日期： 2 月 14 至 22 日

地址： 港鐵尖東站 ETS 9 號舖（近 Exit J）