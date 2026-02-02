嶺大與多個機構推鯨豚STEAM保育計劃 逾190中學生合製稀有朗氏喙鯨骨骼標本

嶺大攜手理大及多個機構合辦「鯨豚與海洋：STEAM學生大使計劃及鯨豚保育展覽」計劃，為超過190位中學生提供骨骼標本製作培訓，學生可親手處理罕有的鯨骨標本，並於展覽中展示他們協助製作的標本作品。嶺大科學教研部研究助理教授崔驛選表示，中華白海豚等在近岸海域棲息的鯨豚易受人類活動影響，期望項目能引起社會對鯨豚保育及海洋塑膠污染等議題的關注。

朗氏喙鯨被廣泛認為是全球其中一種最神秘和不為人知的海洋哺乳類動物。截至2021年，全球僅有7具有記錄的朗氏喙鯨完整骨骼標本。項目以2024年在香港水域發生的一宗罕見的朗氏喙鯨擱淺事件為起點，讓來自全港13間中學，包括拔萃男書院、喇沙書院及英華書院等學生參與朗氏喙鯨標本製作過程，並推動社會關注鯨豚保育及海洋塑膠污染等議題。

親手處理 鯨骨標本

計劃為分兩階段舉行，由嶺大科學教研部主導。首階段活動中，超過190位中學生將會參與長達11個月的骨骼標本製作的培訓與指導，他們可親手處理鯨骨標本，包括完成脫脂處理、骨骼狀態測量及紀錄等科學程序。學生同時須參與一系列STEAM為本的體驗式學習活動，包括到訪研究設施及海洋生物救護中心和實地考察大澳漁村等，向社區宣傳鯨豚和海洋保育的重要性。

向公眾傳遞鯨豚生態及海洋保育訊息

項目將於2027年第二及第四季舉辦兩場鯨豚保育展覽，展出學生親手處理的喙鯨骨骼、中華白海豚和江豚標本等。學生更會化身為展覽導賞員，除了向訪客分享親身經驗外，同時傳遞鯨豚生態及海洋保育訊息。另外，項目開發的朗氏喙鯨數碼3D模型及1:1 3D 打印模型將會捐給大學教學聯盟 3DTEACH，為公眾及保育工作作長遠貢獻。