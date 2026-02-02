壽司郎居酒屋「杉玉」大送$50優惠！指定身份證號碼即減$50 消費滿額送御守利是封

即睇期間限定雙重優惠

第一賞：送御守利是封

優惠期間：由2026年2月5日（四）起 至 送完即止

凡堂食消費*滿$150，即送御守利是封（一套10張）。

每人只限取乙套。數量有限，送完即止



第二賞：指定身份證號碼減$50

優惠期間：只限2026年2月5～6日、9～12日

每組客人凡堂食消費*滿$150，並出示包含數字「2」或「6」的香港身份證號碼，即享減$50優惠



－優惠適用於香港杉玉全線分店堂食，不適用於外賣

－需堂食消費*滿$150或以上（*單一消費淨額，即扣除折扣後並包含加一服務費之實際付款金額）

－客人必須於結賬前向店員出示本人所持有的香港居民身份證/香港永久性居民身份證正本，其身份證號碼需包含數字「2」或「6」，方可使用優惠

－每組客人只能使用優惠一次，請恕不能分單

※請留意，即使身份證號碼有多於一個數字「2」或「6」，每組客人最多只能使用優惠一次

－非本人之身份證、影印本或照片恕不接受

－不可與其他優惠同時使用

－凡使用此優惠不可退款或兌換作現金