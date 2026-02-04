agnès b.以愛為名農曆新年新裝 書法家陳靄凝設揮春工作坊

agnès b.一直以愛為靈感泉源，新春系列延續此精神，以「LOVE TO ALL」為題，將品牌標誌性的愛心圖案，化作節日語言，重新演繹品牌經典的snap cardigan及多款上衣，以法式優雅傳遞心意，寓意在新歲之際，將愛與關懷廣傳予身邊摯愛，

熱愛藝術的法國設計師agnès b.，對中國文化素有研究，她在品牌年輕支線Sport b.，近日推出2026農曆新年限量系列，還特別請來書法家陳靄凝(Chan Oi Ying)，於不同的日子親臨agnès b.指定門市舉辦工作坊，更會展示揮春書法，送給購買新裝的顧客。

Sport b.新春系列以「Dino in Bloom」為題，邀請可愛俏皮的Dino 化身「桃花信差」，為大家傳遞愛與好運。系列以朝氣勃勃的紅色為主調，結合桃花元素與Dino玩味圖案，為新年造型注入幸福活力。而且備有外套、衛衣、Tee恤及趣味十足的Dino配飾，盡展年輕活力的賀歲風格。

此外，agnès b.於本月請來書法家陳靄凝親臨指定門市，即席揮毫呈獻中西交融的揮春書法，活動期間購買於店內購買任何服裝系列，即可獲贈或親自創作的專屬揮春，於筆墨流轉間，細味agnès b.的西方現代設計風格，與中國傳統節慶文化的邂逅。