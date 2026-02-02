農曆新年2026｜新年限定彩妝/香水合集 馬年送禮/自用開運！KATE人氣怪獸系列新色登場/NARS/TOM FORD

農曆新年將至！想新一年增強運勢，不少港人都會著紅衫，象徵吉祥喜慶！今年不少美妝品牌亦都推出馬年彩妝及香水系列，除了印有馬和紅色元素的包裝外，更推新年紅紫色系，寄望新一年大紅大紫！即睇詳情。

NARS 全新 Deeply Blooming 限量系列 NARS全新限量系列Deeply Blooming，推出全新色調的Afterglow悅光水凝唇膏與經典胭脂，以盛放花朵作靈感推出梅子紅、莓紅與粉紅等華麗醉人花卉色調，讓唇頰隨時隨地散發唯美氣息。輕輕一抹，唇頰瞬間透出細膩浪漫氛圍，搭配水潤悅人的光澤，紅紫色調令新年綻放好氣息！





NARS全新Deeply Blooming限量系列

TOM FORD 魅慾無花果系列 限定版彩妝登場 TOM FORD私人調配系列再增一員，帶來全新香氣Figue Érotique魅慾無花果，全新同名彩妝亦同時隆重登場！以無花果的成熟歷程為靈感，Figue Érotique魅慾無花果演繹從青翠初熟到飽滿欲滴的變化。獨家調製的無花果香調，凝聚果肉成熟瞬間的誘人蜜香，馥郁極具層次。 Figue Érotique魅慾無花果限量彩妝以成熟無花果的紅紫色調為靈感，帶來限量絲緞啞光唇膏、鏡面唇釉、四色眼影盤與氣墊粉盒。紅紫交織色調寓意新年「大紅大紫」，為新年妝容注入大膽迷人氣場。

HUDA BEAUTY Easy Bake Pressed 粉餅系列 新年保持好心情、好氣息，新的一年自然好運相隨。Huda Beaut的皇牌Easy Bake今年帶來驚喜升級！全新 HUDA BEAUTY EASY BAKE PRESSED粉餅系列，讓補妝變得更隨心，隨時營造完美霧感妝容，新年拜年絕對必備！ EASY BAKE PRESSED粉餅系列以細緻粉質和持久妝效，延續皇牌碎粉的瞬間柔焦毛孔、撫平肌膚紋理效果，定妝同時控油長達12小時。配方不含滑石粉和香料成份，更包含8款不同色號，新色Cherry Blossom Cake粉嫩色澤提亮同時帶來好氣息，營造喜氣洋洋氛圍！

KATE 怪獸級持色唇膏新色登場

新春將至，唇妝亦要跟上甜美氛圍！日本人氣KATE「怪獸級持色唇膏」強勢回歸，帶來3款甜美果實粉色系新色！適逢農曆新年，特別推出蜜桃、荔枝及莓果色調，結合獨家凍狀薄膜科技與高保濕、高持色配方，將唇膏瞬間凝結輕盈薄膜，長效鎖色，持妝一整天，雙唇保持水潤亮澤。無論拜年、情人節還是日常出街，隨時散發迷人魅力，新色系將於2月7日各大銷售點有售。