農曆新年2026｜中銀香港「FamilyMAX 樂滿祝福音樂會」 Ashley 林愷鈴人日現身中環獻唱 免費派發兒童理財教育幸運袋

馬年將至，農曆新年向來是親友團拜、互道祝福的溫馨時刻。中國銀行（香港）FamilyMAX 將於年初七人日（2026 年 2 月 23 日）在中環遮打花園舉行「FamilyMAX 樂滿祝福音樂會」，以步操樂團、啦啦隊及合唱演出等多元節目，為大家送上新春祝福，歡迎一家大小到場感受節日氣氛。



本地唱作新星Ashley 林愷鈴現身獻唱 音樂會當日本地唱作新星Ashley 林愷鈴將會現身獻唱，亦會與觀眾分享新一年計劃及過節趣事。Ashley 除了帶來作品演出，亦會聯同步操樂團及兒童啦啦隊呈獻特別新春表演，為現場增添熱鬧氣氛。Ashley 當日亦準備了簽名幸運袋送給觀眾，為同學們送上「學業進步」的新年祝福。

此外，是次活動主打「傳統與創新」結合：國際級步操樂團珀珈斯樂團（The Pegasus Vanguard）會以節奏感強烈的編排重新演繹賀年歌曲；本地舞團 Infinity Dance Studio 兒童啦啦隊則帶來新春主題舞蹈。合唱部分亦有中銀音樂團及福建中學附屬學校高級組合唱團參與，以歌聲向市民送上溫暖祝賀。





免費派發兒童理財教育幸運袋 場內同設馬年新春主題打卡位「樂滿祝福 Blessing Tower」，讓大家與親友拍照留念。FamilyMAX 亦將免費派發以「儲蓄理財」為主題的兒童理財教育幸運袋，鼓勵家長在新一年與子女一起建立儲蓄觀念。





「幸福家馬賞」新春禮遇 配合新春活動，中銀香港 FamilyMAX 今年亦聯乘時尚品牌 Sport b. 推出「幸福家馬賞」。由即日起至 2026 年 3 月 31 日，合資格客戶為 18 歲以下子女開立賬戶並完成指定要求，可獲 FamilyMAX x Sport b. 馬年限量版禮品套裝，並自動參加抽獎，有機會贏取$50,000的旅遊現金禮券。



FamilyMAX x Sport b. 馬年限量版禮品套裝

中銀香港FamilyMAX 樂滿祝福音樂會 日期：2026 年 2 月 23 日（年初七／人日） 時間：中午 12:00 – 12:35（表演） 地點：中環遮打花園 費用：免費入場 打卡位展期：至同日下午 5:00

