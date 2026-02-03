限時回歸！SHARI SHARI x 佐賀苺小姐 3款人氣士多啤梨刨冰$145起

3款人氣士多啤梨刨冰登場

今次聯乘三款口味都好吸引，必試雲尼拿芝士味配佐賀苺小姐($148)，以雲尼拿豆調製糖漿，融合新鮮 Cream Cheese 打成濃滑奶香泡沫，面層鋪上佐賀士多啤梨，清甜果香與豐厚奶香交織。而內層更藏有士多啤梨果肉、雲尼拿醬、香脆消化餅碎與士多啤梨糖漿，層次豐富。另附特調士多啤梨醬，輕輕淋上Cream Cheese泡沫，風味更細膩。

開心果味配佐賀苺小姐($148)則用上濃郁開心果糖漿結合士多啤梨牛奶泡沫，帶來堅果香與果香的完美平衡。面層佐以新鮮士多啤梨點綴，內層則有士多啤梨、開心果醬、消化餅碎及底層士多啤梨糖漿，滿口幸福滋味。

還有佐賀苺小姐 Tiramisu ($145) ，採用法國芝士製成綿滑 Cream Cheese，面層灑上法國可可粉與鮮紅士多啤梨，視覺與味覺同樣吸睛。內層結合自家製咖啡蛋糕、士多啤梨果肉及底層士多啤梨糖漿，同樣值得一試！