出版：2026-Feb-03 15:00
更新：2026-Feb-03 15:00

限時回歸！SHARI SHARI x 佐賀苺小姐 3款人氣士多啤梨刨冰$145起

限時回歸！SHARI SHARI x 佐賀苺小姐 3款人氣士多啤梨刨冰$145起

來自日本佐賀縣的士多啤梨品種「佐賀苺小姐 Ichigosan」，近日再次聯乘人氣日式刨冰店 SHARI SHARI Kakigori House氷屋，於五間分店同步推出三款期間限定士多啤梨日式刨冰，分別有雲尼拿芝士味配佐賀苺小姐、開心果味配佐賀苺小姐 以及佐賀苺小姐Tiramisu，限定約三星期發售，大家記得把握機會！

宋皇臺店 Shari Shari 1 宋皇臺店

3款人氣士多啤梨刨冰登場

今次聯乘三款口味都好吸引，必試雲尼拿芝士味配佐賀苺小姐($148)，以雲尼拿豆調製糖漿，融合新鮮 Cream Cheese 打成濃滑奶香泡沫，面層鋪上佐賀士多啤梨，清甜果香與豐厚奶香交織。而內層更藏有士多啤梨果肉、雲尼拿醬、香脆消化餅碎與士多啤梨糖漿，層次豐富。另附特調士多啤梨醬，輕輕淋上Cream Cheese泡沫，風味更細膩。
開心果味配佐賀苺小姐($148)則用上濃郁開心果糖漿結合士多啤梨牛奶泡沫，帶來堅果香與果香的完美平衡。面層佐以新鮮士多啤梨點綴，內層則有士多啤梨、開心果醬、消化餅碎及底層士多啤梨糖漿，滿口幸福滋味。
還有佐賀苺小姐 Tiramisu ($145)  ，採用法國芝士製成綿滑 Cream Cheese，面層灑上法國可可粉與鮮紅士多啤梨，視覺與味覺同樣吸睛。內層結合自家製咖啡蛋糕、士多啤梨果肉及底層士多啤梨糖漿，同樣值得一試！

SHARI SHARI Kakigori House氷屋 期間限定佐賀苺小姐刨冰 

・供應日期：2026年2月2日起，為期約三星期（售完即止） 

・地址：（銅鑼灣店）銅鑼灣加路連山道13號地舖 

（中環SOHO店）中環奧卑利街11號地舖 

（旺角店）旺角窩打老道45號賀賢居地下A1號舖 

（尖沙咀店）尖沙咀漆咸道南83-85A號金德大廈地舖 

（宋皇臺店）九龍城宋皇臺道8-12號福桃樓地下A號舖 

※「佐賀苺小姐」裝飾：尖沙咀店和宋皇臺店限定 

雲尼拿芝士味（配佐賀苺小姐） (HKD 148) 開心果味（配佐賀苺小姐）(HKD 148) 佐賀苺小姐 Tiramisu (HKD 145)

