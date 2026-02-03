譚仔首度進駐菲律賓！馬尼拉都食到譚仔招牌米線 首度引入全新「麻辣燙」

譚仔首度進駐菲律賓

譚仔在全球多個國家及地區都設有分店，遍佈香港、中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞等地，分店總數已超過 250 間。而今次於菲律賓開設的新店，除了供應「譚仔香港米線」一系列經典招牌湯底及專利特色小食外，更會供應飯類選擇。另外更驚喜推出以「麻辣燙」為靈感的自選配搭美食，顧客可於特設食材櫃自由挑選配料與麵底，配上原創湯底及譚仔招牌「十級辣度」，即點即煮，打造專屬的譚仔美食，創意十足！不過「譚仔麻辣燙」暫時只有菲律賓店限定推出，各位譚仔fans一於集氣，希望之後香港都有機會品嚐到！