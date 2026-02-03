熱門搜尋:
出版：2026-Feb-03 17:00
更新：2026-Feb-03 17:00

譚仔首度進駐菲律賓！馬尼拉都食到譚仔招牌米線 首度引入全新「麻辣燙」

譚仔版圖再度擴張！譚仔國際有限公司宣布首度進駐菲律賓，透過與 Suyen Corporation 的特許經營夥伴合作在當地開設首間「譚仔香港米線」門店，並選址於馬尼拉大都會塔吉格市的商業大樓 BGC Corporate Tower Two，讓當地市民都能一試港式地道「譚仔味」！

「譚仔香港米線」的菲律賓門店設有開放式廚房，展示每一碗即點即製米線背後的匠心工藝。 「譚仔香港米線」在菲律賓首間門店引入全新的「麻辣燙」餐飲概念。 譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生（右一）、塔吉格市長 Lani Cayetano（右三）、國會議員 Jorge Bocobo （右二）、特許經營夥伴 Suyen Corporation 代表及業主代表，主禮「譚仔香港米線」菲律賓首間門店的開幕儀式。 譚仔香港米線菲律賓 BGC Corporate Tower Two 分店

譚仔首度進駐菲律賓

譚仔在全球多個國家及地區都設有分店，遍佈香港、中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞等地，分店總數已超過 250 間。而今次於菲律賓開設的新店，除了供應「譚仔香港米線」一系列經典招牌湯底及專利特色小食外，更會供應飯類選擇。另外更驚喜推出以「麻辣燙」為靈感的自選配搭美食，顧客可於特設食材櫃自由挑選配料與麵底，配上原創湯底及譚仔招牌「十級辣度」，即點即煮，打造專屬的譚仔美食，創意十足！不過「譚仔麻辣燙」暫時只有菲律賓店限定推出，各位譚仔fans一於集氣，希望之後香港都有機會品嚐到！

譚仔香港米線菲律賓 BGC Corporate Tower Two 分店 
地址：G/F, Unit 1 & 2, BGC Corporate Tower Two, 5th Avenue. Cor 30th St, Taguig City, Philippines 

