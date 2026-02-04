50歲崔智友靠3招抗衰老 食1.5餐管理身材不長胖

韓國50歲女星崔智友，闊別銀幕3年，近日有新戲《SUGER》上映，戲中她飾演一位母親，為患有糖尿病的兒子四出奔波。為了宣傳新戲，近日積極展開宣傳，而影迷驚訝她雖然年過半百，仍然保持婀娜身段，膚質像30歲般緊致亮麗。崔智友在近年的訪問及個人短視頻中，就談到她如何管理身材不長胖，還有抗衰老的秘訣。 每周 150 分鐘帶氧運動混合肌力訓練 45歲才首任媽咪的崔智友，稱晚育最難控制是情緒，因此她會做有氧運動來保持身心平衡，她說：「有許多輕度有氧運動，可以在家訓練，最重要是堅持不懈地進行。」崔智友指，運動初期不要挑選高強度的鍛煉，但運動時要做到喘氣才有功效。

而研究表明，及世衛組織(WHO)建議的健康基線，每周步行約150分鐘，對身心均有益處。如果每周將輕度有氧運動，與肌力訓練結合進行2至3次，對於體重和腰圍管理，可以很快見到有效成果。

每天只吃 1.5 餐攝取高蛋白質 崔智友在訪問中提到，每天只吃1.5餐而不是三餐，「一天不吃三頓飯，而是吃一頓半左右。午餐和晚餐中，至少一餐是非常清淡，正常只吃一頓正常飯餐。」崔智友接受VOGUE KOREA訪問稱，每朝起床會先服用一小口加了益生菌的水，之後進食一隻水煮蛋和半個蘋果，伴以一杯咖啡。此外，崔智友的袋中，長期備有一支麥蘆卡蜂蜜(Manuka Honey)，來舒緩胃部不適。

她的進食模式，優點顯而易見，雞蛋蛋白質讓人長時間保持飽肚感，而用餐次數減少，胰島素水平也會下降，創造一個脂肪可以輕鬆轉化為能量的環境。這不是節食，而是要有飢餓感，但又不會過度強烈。 臉部肌肉訓練當成管理按鈕 此外，崔智友每日都會做臉部肌肉訓練，透過發出「啊、伊、嗚、唉、喔」聲調，令臉頰肌肉鼓起，還有仰頭伸展運動、眼周左右輕眨等動作，來管理臉部肌肉，「我經常做臉部運動，又時一天會做多次，這與其說是訓練，更像是簡單的保養提示，防止你停止自我約束的按鈕。」她稱自己是一個懂得自我約束的人，她把短時間的伸展、護膚和運動，變成生活習慣，持之以恆地進行。

崔智友指，瘦身抗衰老沒有特別的秘密，是長期養成習慣的結果，她總結自己每日自身必做保養，就是定期進行輕度運動、減少用餐次數和每餐份量，並攝取足夠的蛋白質，維持每天簡單的自我管理習慣。