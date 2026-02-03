澳網｜回味2026澳洲網球公開賽初體驗 入場感受刺激賽事 場外猶如夏日嘉年華

每年一月，全球網球迷的目光都會鎖定澳洲墨爾本，因為年度首項大滿貫賽事——澳洲網球公開賽(Australian Open)於此地盛大舉行！每年這個橫跨三周的全球網壇盛事，除了匯聚頂尖球手外，更是一場集結音樂與美食的盛夏嘉年華。早前記者親身飛抵墨爾本直擊2026澳洲網球公開賽，一張門票由早玩到晚，即睇觀賽體驗、門票及周邊食玩買全攻略，為下年度做好準備！ 鳴謝：Visit Victoria、香港航空

親歷主場館賽事 一睹球后風範 記者今次進入澳網最大的主場館Rod Laver Arena，現場直擊白俄羅斯世界球后、四座大滿貫得主莎巴蘭卡(Aryna Sabalenka)，對戰中國球手白卓璇。莎巴蘭卡一出場，其強大氣場與電視直播截然不同，現場氣氛相當熾熱。面對以極具侵略性的球風著稱的莎巴蘭卡，中國選手同樣不輸蝕，表現沉著，多次防守反擊引來全場掌聲，最終莎巴蘭卡以直落兩盤鎖定勝局。能夠在現場見證頂級球手對決，絕對是值回票價的體驗！

想親身感受賽事氛圍，提早規劃是首要任務！澳網門票於每年10月左右開售下年度門票。主要分為場地通行票、主場館指定席票、多日通行票以及開幕周通行票。主場館分為Rod Laver Arena、Margaret Court Arena及John Cain Arena，另有場內周邊大大小小的外場。 如果沒有特定要追的球手，只想感受盛事氛圍，推薦入手最平價的場地通行票，即可欣賞非三大主場館的所有外場賽事，這些外場賽事場地不大，入場只需排隊，座位先到先得，所以更貼近觀眾，現場氣氛更熱烈！如果想欣賞世界級種子選手，則需購入主場館指定席票，購票時需選定各個主場館、日/夜場觀賽時段及座位，且票價隨座位區域與賽況浮動。不過持有此票亦同時可自由進出欣賞所有外場比賽。如果有意追心愛球星的賽事，就要留意每日賽事進程再入手主場館指定席票！

入場必買必食重點 除了緊張刺激的球賽，場外亦有多個節目活動不能錯過。場內設有Garden Square, Grand Slam Oval及TOPCOURT等多個區域，另有體驗館打卡玩遊戲外，部分亦有大舞台上演DJ表演及音樂會，場內亦設置大草地和多排躺椅，一邊曬著日光浴，一邊欣賞巨型屏幕實時轉播賽事。

場內美食攤位琳瑯滿目，今年成功「洗版」社交媒體的，絕對是AO限定的桃味雪糕。清甜蜜桃拼柔滑雲尼拿的雙色扭紋雪糕，灑上一層夢幻十足的紅莓粉，桃味濃郁，味道酸酸甜甜，消暑之餘打卡一流！

另外當然少不了到官方紀念品店 AO Shop大掃貨，入手多個澳網主題周邊，例如經典的「澳網藍」Tote bag、水樽、主題服飾以及各種網球造型匙扣等。今年澳網亦與多個品牌進行聯乘，包括New Balance、Ralph Lauren及NEW ERA，今年最大熱搶手單品，莫過於NEW ERA 聯乘的袋鼠樹熊刺繡運動帽，據店員透露，該款帽子人氣極高，往往每日開門首半小時內已被搶購一空，非常誇張。

免費交通直達現場 在澳網舉行期間，凡持有當日門票的觀眾，均可免費乘搭70號或70a電車往返市區與墨爾本公園，交通非常方便！澳網會場在上午10時開放，記者當日一大早到達，會場外已經人潮洶湧，入場亦需接受安檢及驗票，排隊時間超過半小時，各位記得預留充裕時間！另外墨爾本當地紫外線指數高，加上場內多為露天設計，記得要做好防曬準備，大會亦配備多個防曬補充站及飲水站，可多加善用，以免中暑！