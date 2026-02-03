新店關注組｜中環手工意粉吧 The Spoon Pasta Bar 創新菜式融合馬來西亞元素

室內設計採田園風綠色主調，襯托出東南亞清新氣息。意粉吧廚房採開放式設計，讓客人近距離欣賞主廚下廚的過程，與主廚互動了解菜式的故事。主廚Dylan有廿年西廚經驗，入行於新加坡香格里拉酒店，其後在新加坡Lawry's The Prime Rib、上海Morton’s The Steakhouse 擔任行政總廚，並帶領餐廳於 2017及2018年榮獲米芝蓮指南認可；2019年首次來港出任Pizza Express區域總廚，意菜、牛扒俱擅長。拍擋Carmen曾於五星級酒店、米芝蓮指南推介餐廳工作，理念一致，將親民風格意菜帶來中環。

咖喱椰子奶油配牛白肉醬寬麵

自小對意菜情有獨鍾的Dylan，喜愛將意菜結合家鄉風味。他自創招牌蟹肉香辣檸檬摻摻，靈感來自馬來西亞辣椒蟹，鮮甜蟹肉配上酸辣開胃的香辣檸檬醬汁，用上兩種意粉同煮，帶出豐富層次，更均勻掛汁。牛白肉醬配咖喱椰子奶油寬麵也注入馬拉特色，選取肉香濃郁的澳洲和牛製成甘香意大利白肉醬，與帶有咬口感的寬麵很匹配。口味愛濃郁的要試試松露磨菇千層麵卷，創新將千層麵製成卷狀，更增強口感，黏附更多醬汁，無肉也相當惹味。他又特別創作加入海鮮醬汁烹調的番茄黃油海鮮長管通粉，入口煙韌鎖汁。