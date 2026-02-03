熱門搜尋:
出版：2026-Feb-03 20:45
更新：2026-Feb-03 20:45

新店關注組｜中環手工意粉吧 The Spoon Pasta Bar 創新菜式融合馬來西亞元素

Joe32

手工意粉大熱，中環歌賦街有間新開手工意粉吧 The Spoon Pasta Bar，出身酒店主廚Dylan來自馬來西亞，將馬拉風味融合創新菜式，創出獨有風格。

Homemade Pasta 全手工製意大利麵 The Spoon Opening at Gough Street 於歌賦街開幕 Interior 舒適餐廳環境

馬來西亞名店廚

室內設計採田園風綠色主調，襯托出東南亞清新氣息。意粉吧廚房採開放式設計，讓客人近距離欣賞主廚下廚的過程，與主廚互動了解菜式的故事。主廚Dylan有廿年西廚經驗，入行於新加坡香格里拉酒店，其後在新加坡Lawry's The Prime Rib、上海Morton’s The Steakhouse 擔任行政總廚，並帶領餐廳於 20172018年榮獲米芝蓮指南認可；2019年首次來港出任Pizza Express區域總廚，意菜、牛扒俱擅長。拍擋Carmen曾於五星級酒店、米芝蓮指南推介餐廳工作，理念一致，將親民風格意菜帶來中環。

咖喱椰子奶油配牛白肉醬寬麵

自小對意菜情有獨鍾的Dylan，喜愛將意菜結合家鄉風味。他自創招牌蟹肉香辣檸檬摻摻，靈感來自馬來西亞辣椒蟹，鮮甜蟹肉配上酸辣開胃的香辣檸檬醬汁，用上兩種意粉同煮，帶出豐富層次，更均勻掛汁。牛白肉醬配咖喱椰子奶油寬麵也注入馬拉特色，選取肉香濃郁的澳洲和牛製成甘香意大利白肉醬，與帶有咬口感的寬麵很匹配。口味愛濃郁的要試試松露磨菇千層麵卷，創新將千層麵製成卷狀，更增強口感，黏附更多醬汁，無肉也相當惹味。他又特別創作加入海鮮醬汁烹調的番茄黃油海鮮長管通粉，入口煙韌鎖汁。

Wagyu Bolognese Rgu Bianco Curry Pappardelle 和牛白肉醬配咖喱椰奶油寬麵 Beef Tenderloin Tartare 牛里脊他他 Linguine Alle Vongole 蒜香沙白扁麵

參巴醬烤牛扒

別具一格的主菜必嘗馬來參巴醬烤西冷牛扒、烤肉骨茶牛骨扒、威士忌意大利雲吞等。他亦會炮製傳統意大利經典菜式，如自家製意式麵包配青醬及慢煮蒜頭、蒜香沙白扁麵、意式焗海鮮、Gelato等等。

Truffle and Mushroom Lasagana Row 松露蘑菇千層麵卷 Foie Gras and Kaya Pate 鵝肝咖央醬 Parma Ham with Earl Grey Pear 帕爾馬火腿配伯爵茶梨 Homemade Gelato 手工意大利雪糕

The Spoon Pasta Bar

地址：中環歌賦街24號地舖

電話：5109 1019

時間：中午12時至晚上10

