酒屋一杯喜冬季限定痛風鍋 鮟鱇魚肝白子廣島蠔鮮味大爆發

隱藏在天后清風街小巷的「酒屋一杯喜」日式居酒屋，是以和風料理與本地音樂文化完美結合作賣點，深受哈日族歡迎。今個冬天，酒屋一杯喜特別推出三款以極致鮮味為主題的限定料理，當中包括被日本人譽為「痛風鍋」的冬季限定白子鍋最令人引頸以待，日本痛風鍋通常集結鱈魚白子、廣島生蠔與鮟鱇魚肝等高嘌呤海鮮。這種鍋物在寒冷天氣下品嚐極之暖身，更因其鮮美濃郁的口感而深受日本人歡迎。

鮮味的巔峰之作冬季限定白子鍋 $238 / 2 人份 $398 / 4 人份

這款白子鍋匯集了三大冬季海味之王，包括鮟鱇魚肝─被譽為「海中鵝肝」，其入口即化的滑嫩口感，搭配濃郁油脂香氣，讓人一試難忘。鱈魚白子─外層彈牙、內裡如奶油般柔滑，一口咬下濃郁奶香四溢，令人沉醉。廣島生蠔─每顆生蠔飽滿多汁，鮮味濃郁，鹹香回甘，讓人彷彿置身於瀨戶內海的漁船上。三款食材浸泡在熬煮數小時的雞湯中，濃郁鮮甜，鮮度與口感層次兼具。

鐵盒蒸蠔：還原漁師秘技的原味鮮甜 6 隻 $238 / 12 隻 $438

來自日本漁民煮食的傳統智慧，將肥美的廣島L3生蠔放入鐵罐中，加上清酒直接蒸煮，不需任何多餘調味，完全保留蠔的原汁原味。蒸煮過程中香氣四溢，每一口都能感受到海水的鹹香與蠔肉的濃郁風味，不容錯過的經典料理。