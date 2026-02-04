酒屋一杯喜冬季限定痛風鍋 鮟鱇魚肝白子廣島蠔鮮味大爆發

隱藏在天后清風街小巷的「酒屋一杯喜」日式居酒屋，是以和風料理與本地音樂文化完美結合作賣點，深受哈日族歡迎。今個冬天，酒屋一杯喜特別推出三款以極致鮮味為主題的限定料理，當中包括被日本人譽為「痛風鍋」的冬季限定白子鍋最令人引頸以待，日本痛風鍋通常集結鱈魚白子、廣島生蠔與鮟鱇魚肝等高嘌呤海鮮。這種鍋物在寒冷天氣下品嚐極之暖身，更因其鮮美濃郁的口感而深受日本人歡迎。
鮮味的巔峰之作冬季限定白子鍋 $238 / 2人份 $398 / 4人份
這款白子鍋匯集了三大冬季海味之王，包括鮟鱇魚肝─被譽為「海中鵝肝」，其入口即化的滑嫩口感，搭配濃郁油脂香氣，讓人一試難忘。鱈魚白子─外層彈牙、內裡如奶油般柔滑，一口咬下濃郁奶香四溢，令人沉醉。廣島生蠔─每顆生蠔飽滿多汁，鮮味濃郁，鹹香回甘，讓人彷彿置身於瀨戶內海的漁船上。三款食材浸泡在熬煮數小時的雞湯中，濃郁鮮甜，鮮度與口感層次兼具。
鐵盒蒸蠔：還原漁師秘技的原味鮮甜 6隻$238 / 12隻$438
來自日本漁民煮食的傳統智慧，將肥美的廣島L3生蠔放入鐵罐中，加上清酒直接蒸煮，不需任何多餘調味，完全保留蠔的原汁原味。蒸煮過程中香氣四溢，每一口都能感受到海水的鹹香與蠔肉的濃郁風味，不容錯過的經典料理。
炭火腦天：魚中極品的限量珍饈 $198
腦天是吞拿魚頭頂的精華部位，每條魚僅有2至4片，數量極為稀少。每日由澧洲空運直送的新鮮腦天，經備長炭輕炙後灑上少許岩鹽，魚肉入口如絲、油脂豐盈炭香撲鼻，堪稱識食之人的必點之選。
SAKAYA IPPAIKI 酒屋一杯喜
地址：天后清風街1A-1B地下
電話：: 6689 8581
營業時間：
星期日、一及二中午 12 時至 3 時；晚上 6 時至11 時
星期三至六：中午 12 時至 3 時；晚上 6 時至凌晨 2 時