以自身做生招牌 無懼分享黑歷史 從雙失隱青到人氣美容院老闆 十年間咁多人幫襯因為一樣嘢？

一個 Gen Z 女生19歲退學自學針清，竟開創了一個成功的美容品牌？在很多人眼中，退學是一條「自毀前途」的做法。特別在競爭激烈的香港社會，一旦偏離正規教育軌道，往往被視為與「成功」漸行漸遠。然而，對Beauty Journey創辦人Jane而言，退學不是失足，而是人生真正開始的地方。從19歲迷惘退學，到面對超過100公斤的身形與皮膚問題，再到靠自律減肥、投入美容行業、進修技術，最後獨自創立屬於自己的美容品牌，她以十年時間證明：成長從來不靠背景，而是靠選擇、靠堅持、靠一步一步走出來的路。

由100公斤開始的人生調整 自律帶來的第一份成就 她的人生第一個「大決定」，其實不是創業投身美容界，而是減肥。曾經體重逼近100公斤，她形容自己是「飲水都肥」體質，同時伴隨著皮膚狀態急轉差，身體終響起警號，選擇接受縮胃手術。手術後，她以168、減澱粉、自我飲食管理，把體重減至65公斤，連皮膚狀態亦因此改善。這份自律，也成為她之後創業時最重要的底氣。

19歲退學後踏入美容行業 從迷茫到找到方向 退學後，她在家人的安排下到自家美容院做學徒。初期沒有方向，完全提不起勁上班，甚至被媽媽鬧到懷疑人生。直到她轉到另一間美容院，客人的認可讓她在反覆實操中，找到自己的興趣與能力，甚至萌生「自立門戶」的想法。她由不確定，到逐漸掌握專業技術，再到累積熟客，其間沒有特別的運氣，只有靠手勢、耐性與專注。

天水圍100呎小店創業 以技術累積第一批口碑 她的創業並沒有宏大目標，第一間店位於天水圍，只有100呎、兩張美容床。位置偏僻、資源有限，能依靠的只有技術。但Jane亦明白到，要在競爭激烈的美容業生存，一個「平」字並不足夠。為提升實力，她自費前往台灣進修針清，把針清技術練至純熟，再帶回香港。全靠「做得好」吸引到第一批回頭客，小店從此慢慢站穩。Jane表示：「創業初期係無得休息，要返足七日，好似全年無假咁。」 自己做美容院生招牌 真誠分享比任何宣傳更有說服力

不少美容院為了吸引客流，會邀請明星或KOL宣傳，但Jane則「自己做生招牌」，親自上鏡、親自示範、分享心得，她表示：「唔係請唔起明星，而係想帶給人小店嘅親民感覺。」她的社交平台以真實為主，不依賴濾鏡或大量修圖，真實記錄皮膚狀況、療程實測，甚至生活小片段。Jane認為，這份真誠讓客人更容易信任，也強化了Beauty Journey「小店、專業、親民」的品牌定位。 堅持「無套票、無 Hard Sell」 在美容行業裡走出反方向 美容行業長期與套票、Hard Sell捆綁，但Beauty Journey自創立起便選擇走上完全相反的方向。Jane拍出，Beauty Journey品牌堅持真．單次收費，不設套票、沒有信用卡機、亦沒有Consult房，以最直接透明的方式服務客人，不靠話術綁客，而是以療程本身的效果建立信任。Jane強調，所有美容儀器均親身試用，確認效果後才購入。她刻意引入較少競爭、技術要求高的療程，只為確保每項服務真正「做到」。

即使在疫情最艱難、同行紛紛轉向推銷套票以求穩定收入的時期，但Beauty Journey仍然保持這套模式，反而吸引了一班「怕被Sell」的客人，讓小店在逆市中更見突出。 Beauty Journey的美容療程特色 質素優先、不趕客的服務模式 回看十年變化，Jane把減肥與創業視為同一件事，都是需要自律、耐性，以及不放棄的心態。她以自律教自己靠自己，以勇氣證明年輕人不是「草莓族」，以真誠建立小店在行業中的位置。雖然尖沙咀分店空間充足，但Jane暫時沒有擴店計劃，只著重維持質素與觀察市場，專注把現有模式做到最好。

Beauty Journey主打針清療程，以$720包卸妝潔面、30分鐘人手針清、修眉、時長1.5至2小時為特色，並按個人膚況進行療程。為確保每位客人獲得足夠時間與專注度，美容師每日最多只接待四位客人，讓服務保持穩定質素。

除了針清，Beauty Journey亦提供多項以效果主導的儀器療程。PICO美白去斑療程以「不限發數」為原則，針對去斑、暗瘡印、凹凸洞及收細毛孔，強調以足量能量帶出實際改善，而非以shot數作宣傳。M22光子嫩膚療程則備有9款濾片，每次至少三個 round，主要處理荷爾蒙斑、泛紅、微絲血管及色素提亮。

Beauty Journey

Beauty Journey