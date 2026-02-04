機場快綫冬⽇出⾏驚喜 ⼩童免費/長者半價乘⾞優惠 街頭快閃挑戰贏首爾來回機票

今個冬季，機場快綫由即日起至 3 月 1 日，推出一系列冬日出行優惠及街頭快閃活動，包括⼩童免費，長者半價乘⾞優惠以及團體票58折優惠。除了為家庭旅客帶來乘車禮遇，亦準備了超過 50,000 份獎品，包括來回機票及機場快綫車票等。另外亦有街頭快閃挑戰，有機會贏取首爾來回機票，即睇以下優惠及活動詳情！



機場快綫小童免費/長者半價 由即日起至3月1日，3 至 11 歲、持有效小童八達通的乘客，可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站與機場站；亦可由市區出發，免費即日往返博覽館站。⽽ 60 歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通⾞費優惠。





團體票58折優惠 團體票優惠亦同步延長至8 月 31 日。2 至 4 人同行，只需一同前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買單程團體票，即可享有五八折優惠乘搭機場快綫往返機場站，每人平均票價低至港幣 $42.5，適合朋友結伴出遊。



團體票58折優惠

「快到彈起」挑戰 超過 50,000 份豐富獎品 機場快綫首次推出「快到彈起」網上及街頭挑戰，參加者只要成功在指定時間內達成「24:00」，便有機會贏取來回機票、機場快綫車票等獎品，先到先得，講求速度與反應。



「快到彈起」挑戰 超過 50,000 份豐富獎品

參加者只需透過手機進入活動網站，登入 Google 帳戶並參與遊戲，成功按中「24:00」的顯⽰時間，即可獲得機場快綫來回車票半價電子優惠券；若於「23:00–25:00」之間完成挑戰，則可獲七折電子優惠券。每日達成「23:00-25:00」，包括 「24:00」指定時間，更可同時獲得 20 MTR 分獎勵。



網上極速挑戰獎品

街頭快閃挑戰 有機會贏首爾來回機票 農曆新年期間，機場快綫將於中環、銅鑼灣、旺角及沙田舉行為期 8 日的街頭快閃挑戰。參加者可坐上 1:1 實物比例的機場快綫座椅，當計時器顯示「24:00」時成功站起，即有機會贏取首爾單人來回機票或雙人機場快綫來回車票；如果於「23:00–25:00」（除「24:00」外）時間範圍內完成挑戰，亦可獲得來回⾞票七折電⼦優惠券。



