藝術香港︱粵港澳國際青年精英演奏會 展現大灣區年輕音樂力量

《粵港澳大灣區國際青年音樂周》(《音樂周》)今年踏入第10年，本屆活動將橫跨廣州、深圳、香港及澳門四大中心城市，展現大灣區蓬勃文化生命力。承接廣州和深圳的巡演，享譽國際的指揮大師、音樂周現任音樂總監丹尼爾哈丁(Daniel Harding)，率領音樂青年精英組成的YMCG管弦樂團，演奏多位大師作品，展現大灣區青年音樂力量的非凡造詣。

今次音樂會陣容鼎盛，曲目編排極具心思。指揮丹尼爾哈丁將聯同炙手可熱的女中音歌唱家卡倫卡吉爾(Karen Cargill)，演繹古斯塔夫馬勒(Gustav Mahler)及理查施特勞斯(Richard Strauss)的經典名作。