藝術香港︱粵港澳國際青年精英演奏會 展現大灣區年輕音樂力量

《粵港澳大灣區國際青年音樂周》(《音樂周》)今年踏入第10年，本屆活動將橫跨廣州、深圳、香港及澳門四大中心城市，展現大灣區蓬勃文化生命力。承接廣州和深圳的巡演，享譽國際的指揮大師、音樂周現任音樂總監丹尼爾哈丁(Daniel Harding)，率領音樂青年精英組成的YMCG管弦樂團，演奏多位大師作品，展現大灣區青年音樂力量的非凡造詣。
今次音樂會陣容鼎盛，曲目編排極具心思。指揮丹尼爾哈丁將聯同炙手可熱的女中音歌唱家卡倫卡吉爾(Karen Cargill)，演繹古斯塔夫馬勒(Gustav Mahler)及理查施特勞斯(Richard Strauss)的經典名作。
音樂會將以馬勒鮮為人演出的《花之樂章》(Blumine)揭開序幕，此曲原為馬勒《第一交響曲》的其中一個樂章，後被作曲家親自刪除。樂曲以弦樂震音與小號溫暖的旋律，細膩描繪花朵綻放的意象。卡倫卡吉爾緊接上場，她將演繹馬勒筆下最私密、精緻的藝術歌曲瑰寶——《呂克特之歌》(Rückert-Lieder)，卡吉爾醇厚如蜜的嗓音，將與樂團細膩的伴奏完美融合，引領觀眾進入作曲家深邃的精神世界。
YMCG樂團將以理查施特勞斯的交響詩《英雄生涯》(Ein Heldenleben)為音樂會作結。此曲編制龐大，作曲家以6個連貫段落，描繪一位「理想主義英雄」的內在精神歷程。樂團將在哈丁指揮下，挑戰此曲艱深的技巧，與宏大的敘事結構，展現英雄鬥志與昇華，亦正好呼應台上青年音樂家，追尋音樂夢想的熱誠。
《丹尼爾哈丁與2026粵港澳大灣區國際青年音樂周香港音樂會》詳情：
日期：2月9日(晚上7時30分)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$480、$380、$280、$180