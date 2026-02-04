風水佈局2026｜立春開運最佳時機！坐正／瞓正呢個位一定要化解？！ 正北放1物即可穩固財星！一文睇清2026丙午年九宮飛星方位佈局

「風水輪流轉」，踏入2月4日立春日，2026年的九宮飛星方位亦隨即「大執位」，影響家居及辦公室運勢！玄學家趙振鴻師傅為大家分析2026丙午年吉凶方位，通過以下佈局調整，可以幫助大家催旺吉星、化解煞氣。師傅更特別強調1方位務必化解，否則易有疾病、災禍發生！

振鴻師傅九宮飛星圖

許多人或會以為，每年大年初一才是流年風水陣的「分水嶺」，但其實流年風水陣是以每年「立春」為界！因此，2026年的九宮飛星方位由西曆2026年2月4日到2027年1月31日均適用。

即睇2026年風水佈局建議：

2026催旺吉星佈局 1. 正東方 - 正財位 八白左輔星：主財運、置業 星曜屬性：​八白土星 宮位屬性：​震宮（木） 吉凶分析：​土星落入木宮，木剋土，財星受制。需用「火」元素來通關（木生火，火生土），以助旺財氣。 振鴻師傅佈局建議：在正東方擺放紅色地毯或貼上揮春。例如：可擺放土種（陶盆）的紅色植物，如紅色蝴蝶蘭、如意植物等，形成「木生火，火生土」的流通生旺之局。若此方位為家中主要活動區域（如客廳財位），更可強化財氣流通。長期保持此方位整潔明亮，避免堆放雜物，能進一步鞏固正財能量，利於置業或穩健投資。

2. 正北方 - 偏財／貴人位 六白武曲星：主橫財、貴人、創業 星曜屬性：​六白金星 宮位屬性：​坎宮（水） 吉凶分析：​金星生水宮，金氣被泄，需鞏固金氣以利偏財與貴人運。 振鴻師傅佈局建議：在正北方增強「金」的元素，例如擺放金屬製品（如聚寶盆、金叵羅）或佩戴金屬飾品，以穩固財星能量，助您「步步高升」。若此方位為工作室或書房，可放置銅製文昌塔或金屬文件架，強化事業貴人運。日常多在此方位處理財務或合作事務，能進一步催動橫財機遇，利於創業與投資決策。

3. 東南方 - 喜慶／桃花位 九紫右弼星，主姻緣添丁、升職 星曜屬性：​九紫火星 宮位屬性：​巽宮（木） 吉凶分析：​木宮生火星，木火通明，大吉。此星主管一切喜慶事宜，如姻緣、添丁、升職等。 振鴻師傅佈局建議：在東南方多使用紅色、紫色的裝飾物，例如擺放紅色花朵。日常多在此方位活動，有助於催動喜氣。若今年計劃添丁，可在此處擺放紅色兔子擺件；若希望升職加薪，可將新年期間收到的上司或老闆的利是封放置於東南方位，以承接貴人吉氣。

4. 東北方 - 文昌 / 事業位 四綠文曲星：主事業創作、考試官運 星曜屬性：​四綠木星 宮位屬性：​艮宮（土） 吉凶分析：​木星剋土宮，木氣尚可，但需疏通以助文運與事業。 振鴻師傅佈局建議：在東北方擺放水種植物以催旺文昌，推薦使用「金色花盆 + 白色石子 + 四支富貴竹」的組合，形成「金生水、水生木」的連續生旺格局，強化創作能量與考試運勢。若此方位為書房或辦公桌所在，可同時放置藍色或黑色文具，進一步穩定思緒、提升專注力。 5. 中宮 - 桃花／人緣位

白貪狼星：主感情、人緣、社交 星曜屬性：​白水星 宮位屬性：​中宮（土） 吉凶分析：​水星入土宮，受土所剋，桃花人緣之力受阻。需用「金」來通關（土生金，金生水）。 振鴻師傅佈局建議：在家宅中央（如客廳）擺放金色或粉色水晶桃花樹，以金生水之勢激活人緣能量。若住宅中宮為走廊或暗位，可加設暖色燈光或金屬風鈴，流通氣場。日常可多前往商場、公園等「人流旺盛之地」走動，尤其可在節日裝飾的大型桃花樹下停留片刻，承接人氣旺運，強化社交機緣。

2026 凶星化解制煞佈局 1. 正南方 - 五黃災煞位 五黃廉貞星：主凶災、禍患 星曜屬性：​五黃土星 宮位屬性：​離宮（火） 吉凶分析：​火生土，凶星得生，大凶。主疾病、災禍，若此方是廁所則更為嚴重。 振鴻師傅佈局建議：務必化解！可擺放銅製葫蘆、六帝銅錢或五層銅風鈴等金屬物品，以「金」洩土煞之氣。若此處為臥床或常坐之位，建議於床頭或座椅旁放置黑曜石球，加強鎮煞護身。同時保持此方位安靜整潔，避免動土、裝修或擺放紅、黃色物品，以免激化凶星。如窗外見動土工程或尖角煞，需長期拉上淺色窗簾遮擋。

2. 西北方 - 病符位 二黑巨門星：主疾病、傷痛 星曜屬性：​二黑土星 宮位屬性：​ 乾宮（金） 吉凶分析：​土生金，病氣稍有外泄，但仍需化解，主健康問題、疾病傷痛。 振鴻師傅佈局建議：在西北方擺放開口銅葫蘆或木製葫蘆，以收納病氣。若家中臥床或沙發位於此方位，可於床頭或座椅旁放置黑曜石葫蘆，加強防護。同時需保持此處通風乾燥，避免堆放雜物，尤其不宜堆積廢棄藥物或醫療用品。如西北方窗外正對醫院、殯儀館等陰氣較重場所，建議懸掛銅製羅盤或長期拉上窗簾遮擋。

3. 正西方 - 是非位 三碧祿存星：主是非、官非 星曜屬性：​三碧木星 宮位屬性：​兌宮（金） 吉凶分析：​金剋木，雖壓制是非星，但凶性潛伏，易引發口舌、官非。 振鴻師傅佈局建議：在正西方擺放金屬製品，如「鐵檢尺」或銅製龍龜，以金制木，鎮壓小人是非，寓意「諸邪勿進」。若此方位為大門或辦公座位，可懸掛一串五帝錢或放置金屬風鈴，阻隔外界是非之氣。同時避免在此處擺放綠色植物或流水裝飾，以防激化木氣。日常保持此方位簡潔明亮，有助減緩口舌爭端。

4. 西南方 - 破財位 七赤破軍星：主破財、牢獄 星曜屬性：​七赤金星 宮位屬性：​坤宮（土） 吉凶分析：​土生金，凶星得生，主破財、口舌。需用水來泄其金氣。 振鴻師傅佈局建議：在西南方擺放水種植物或魚缸，以「水」化解凶星銳氣。若此處為大門或保險櫃所在，可加設霧化流水裝置或擺放黑色水晶洞，強化守財能量。同時需避免放置刀劍等尖銳金屬物品，以防激化破財風險。若西南方為臥室，建議使用藍色或灰色床單，並在枕頭下放置六枚銅錢，以平衡金氣，減輕破財之虞。