傳遞最甜蜜的祝福 就送JFOODO日本頂級生果禮盒！ 拜年送禮最顯品味 最有心意

又是準備拜年送禮的時候！面對難得團聚的親朋好友，一份有心意、體面又有質感的新年送禮，最能傳遞感情與祝福。送禮本是一門學問，年年都讓人頭痛——不如選擇近年港人最愛的日本生果禮盒！品質穩定、外觀精緻、甜度高，送禮自用都超得體。今年，JFOODO聯乘AEON推出「禮盒賀歲 甜蜜滿FUN！」限定活動，嚴選多款頂級日本生果禮盒，讓你輕鬆把日本的甜蜜與吉祥，透過拜年送禮送到最重要的人手上。
「日本產」= 品質保證標籤，美味與寓意兼得
日本生果之所以長年深受香港人歡迎，全因從土壤管理、栽培技術到收成包裝，每個環節都貫徹嚴謹職人精神。日本農戶對甜度、外觀與品質的要求極高，「日本產」對港人來說，就是最可靠的品質保證！ 今次活動精選日本頂級生果禮盒，每款都滿載誠意與高質，絕對是拜年送禮的信心之選！
日本佐賀草莓小姐（いちごさん）生果禮盒
草苺色澤鮮紅、寓意「鴻運當頭」，超應節！ 從15,000株中精選培育，果形修長勻稱、鮮紅亮麗、果肉飽滿多汁，甜酸平衡、爆汁幸福感十足。 品牌標誌為自信短髮女性剪影，象徵極致品質。 拜年送禮自帶高級格調，最啱年輕親友、閨蜜圈！
日本鹿兒島金柑「柑桔男孩 KINKAN BO-YA」生果禮盒
新年送柑桔 = 「大吉大利」，經典吉祥寓意！這款鹿兒島金柑果皮金黃亮麗、糖度高達16度以上，可連皮食用。果皮薄脆、果肉香甜不澀，帶濃郁柑橘芳香；更有生津止渴、潤喉助免疫的功效。送上金柑，等同送健康、甜蜜與關懷，最適合新年送禮給長輩、親友，表達最溫暖的心意！
限量購物驚喜：附贈好禮 迎福添財！
為增添新春喜慶，活動期間於指定AEON分店購買滿HK$200日本生果（認準達摩貼紙商品），立即送「馬上有錢」公仔匙扣！小馬身上背著閃亮金元寶，寓意馬年財源滾滾、好運連連、福氣滿滿；公仔上附匙圈及長掛帶，可將好運、財運掛於包包、鎖匙或車匙上，讓好運一路相隨～數量有限，拜年前快搶！
「禮盒賀歲 甜蜜滿FUN！」活動詳情：
l 推廣日期：2026年2月5日至2月16日（年前最後衝刺12天，拜年送禮必搶！）
l 銷售地點：AEON超級市場限定6間分店 （AEON STYLE康怡、AEON STYLE荃灣、AEON STYLE黃埔、AEON屯門店、AEON將軍澳店、AEON STYLE油塘）
新年送禮，就選有品質、有寓意、有驚喜的日本JFOODO生果禮盒！ 即刻計劃行程，去AEON搶先入手～