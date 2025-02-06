傳遞最甜蜜的祝福 就送JFOODO日本頂級生果禮盒！ 拜年送禮最顯品味 最有心意

又是準備拜年送禮的時候！面對難得團聚的親朋好友，一份有心意、體面又有質感的新年送禮，最能傳遞感情與祝福。送禮本是一門學問，年年都讓人頭痛——不如選擇近年港人最愛的日本生果禮盒！品質穩定、外觀精緻、甜度高，送禮自用都超得體。今年，JFOODO聯乘AEON推出「禮盒賀歲 甜蜜滿FUN！」限定活動，嚴選多款頂級日本生果禮盒，讓你輕鬆把日本的甜蜜與吉祥，透過拜年送禮送到最重要的人手上。

「日本產」 = 品質保證標籤，美味與寓意兼得

日本生果之所以長年深受香港人歡迎，全因從土壤管理、栽培技術到收成包裝，每個環節都貫徹嚴謹職人精神。日本農戶對甜度、外觀與品質的要求極高，「日本產」對港人來說，就是最可靠的品質保證！ 今次活動精選日本頂級生果禮盒，每款都滿載誠意與高質，絕對是拜年送禮的信心之選！