可口可樂新春限定包裝登場 賀年大抽獎贏走年初二維港煙花開年飯/足金金樽/現金券

今個新年，可口可樂全新推出福馬賀年限定罐，同步展開「此刻 年在一起」主題活動及賀年大抽獎，第一期限定獎包括「可口可樂年在一起開年飯」及頭獎「馬年珍藏版可口可樂足金金樽」，同時推出多款賀年精品供換領。即睇詳情！

可口可樂福馬賀年罐限定登場 馬年將至，可口可樂特別推出珍藏版福馬賀年罐，經典可口可樂搖身一變，化身賀年包裝，將經典紅色與賀年氣氛結合，仿照傳統刺繡工藝，金元寶和銀杏等元素層層拼湊，構成寓意圓滿的煙花圖案。靈動福馬設計，象徵新一年活力向前、好運延續。罐身分別印上「喜迎福馬」及「馬到功成」祝福字句，新年團聚或送禮都別具心意。

可口可樂大抽獎 贏走足金金樽 同步推出的「可口可樂®年在一起 一開即賞」大抽獎，由即日起至2026年2月26日，購買指定可口可樂公司金蓋或金拉環產品，掃描金蓋/拉環內的QR Code 即可參加。每個COKE+帳戶參加次數不限，每次抽獎皆可獲獎，永不落空！ 活動一共分兩期進行，第一期由即日起至2026 年2 月 3 日；第二期由2026 年2 月 4 日至27 日。而第一期限定獎品為「可口可樂®年在一起開年飯」入場名額，每位得獎者可攜同三位親友同行，於大年初二在270度維港美景一同欣賞農曆新年煙花匯，共享團聚美饌，更有機會與嘉賓陸永互動，大玩賀年遊戲！兩期頭獎為「馬年珍藏版可口可樂足金金樽」，寓意福氣好運齊來！二獎更有可口可樂磁吸式自拍螢幕，方便用後置鏡頭自拍或錄影。另設三獎價值港幣100元的超市購物禮券，總獎品數量不設上限，立即參加抽獎！

換領限量版水晶麻雀套裝等賀年精品 於指定超級市場、便利店或香港太古可口可樂eShop 購買指定可口可樂公司產品及金額，即可換領限定可口可樂®賀年禮品，數量有限，換完即止！ 可口可樂限量版水晶麻雀套裝 惠康及百佳超級市場：2026年2月6日至2月19日，購買香港太古可口可樂公司產品滿港幣1,088元即送。 香港太古可口可樂eShop：2026年2月9日至2月27日，購買香港太古可口可樂公司產品滿港幣1,088元即減50元再送。 可口可樂磁吸牽手襪子 7-Eleven：2026年1月28日至2月10日，購買任何可口可樂汽水產品或淳茶舍產品滿港幣38元即送。

OK 便利店：2026年1月29日至2月11日，購買任何可口可樂汽水產品或淳茶舍產品滿港幣38元即送。 大生生活超市、U 士多、日記士多、多來買、味之戀人、家園便利店：2026 年2月9日至2月26日，購買指定可口可樂®汽水產品或淳茶舍產品滿港幣48 元即送。 Pandamart：2026 年2月13日至2月19日購買指定可口可樂汽水產品迷你罐6罐裝，買2件即送。