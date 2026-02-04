YAK開設每周進化換裝限定店 為本土品牌提供展場 把藝術創意與商業融合

由香港品牌YanYan Knits、Ænrmòus和Kinyan Lam組成的設計團體YAK，近日於新港中心開設Chance Encounters：An Evolving Concept期間限定店，更與鈎織手作品牌 Happy Yarn，推出特別企劃活動，推廣鈎織文化之餘，更會在7星期內，不斷建構、變化和轉型，讓市民感受一眾本地獨立設計師的精彩作品。
Chance Encounters: A Pop-Up Shop期間限定店，由即日起至本月22日，向市民展示店舖每星期不斷演化的創作過程。「Chance Encounters」並非靜態商店，他們邀請顧客一同見證店舖變化和活動，期望參觀者與店舖互動，一起感受香港的創意新力量。參與期間限定店展出的品牌，包括Ænrmòus、Karmuel Young、Kinyan Lam、Meilan、MIDNIGHTFACTORY、PabePabe、PONDER.ER、The World is Your Oyster和YanYan Knits，一系列當下最具影響力的獨立本地時尚品牌。
Chance Encounters在第一個月，隨著品牌進駐，空間將出現變化，呈現各自的風格，及至上月31日，店舖完成演化後，他們將安排一系列社區活動，鈎織手作品牌Happy Yarn亦會參與他們的工作坊，透過社區活動推廣鈎織文化。YanYan Knits及YAK的創辦人Phyllis Chan指：「這裡結合時尚、藝術和社區，反映城市當前創意的活力。」YAK期望創造一個空間，讓社區看到本地創作的真實模樣，傾聽香港設計師的故事。
此外，於即日起至本月15日，香港塗鴉藝術家Lousy，將現身「農曆新年藝術坊」，為限量版利是封活動簽名；本月5至8 日，「唔曳會Nice Geeks」Sofubi 限定活動，聚焦設計師玩具，特別展示「Nice Geeks」系列的 Leeeetoys 和 Dont Cry in the Morning。YAK嘗試將藝術創意與商業融合，推動本土設計產業，誠意滿滿值得支持。
《Chance Encounters: An Evolving Concept 期間限定活動》詳情：
日期：即日起至2月22日
開放時間：逢星期五至星期日(下午1時至晚上8時)
地點：新港中心LG01號舖