YAK開設每周進化換裝限定店 為本土品牌提供展場 把藝術創意與商業融合

由香港品牌YanYan Knits、Ænrmòus和Kinyan Lam組成的設計團體YAK，近日於新港中心開設Chance Encounters：An Evolving Concept期間限定店，更與鈎織手作品牌 Happy Yarn，推出特別企劃活動，推廣鈎織文化之餘，更會在7星期內，不斷建構、變化和轉型，讓市民感受一眾本地獨立設計師的精彩作品。

Chance Encounters: A Pop-Up Shop期間限定店，由即日起至本月22日，向市民展示店舖每星期不斷演化的創作過程。「Chance Encounters」並非靜態商店，他們邀請顧客一同見證店舖變化和活動，期望參觀者與店舖互動，一起感受香港的創意新力量。參與期間限定店展出的品牌，包括Ænrmòus、Karmuel Young、Kinyan Lam、Meilan、MIDNIGHTFACTORY、PabePabe、PONDER.ER、The World is Your Oyster和YanYan Knits，一系列當下最具影響力的獨立本地時尚品牌。