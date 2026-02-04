熱門搜尋:
出版：2026-Feb-04 17:00
更新：2026-Feb-04 17:00

Nose 34

GU新春賀年祭登場 寫好評送人氣袋款！限時三周優惠/滿額送新年收納盤

東京時尚品牌GU今個新年特別推出「新春賀年祭」，於全線門店及官方網絡旗艦店同步舉行，帶來一系列新年限定優惠及購物禮遇，即日起至212日男女裝「神褲」Barrel Leg Jeans低至$149，另更有春季新品針織、百搭襯衫、限定內衣優惠同步登場，新一年是時候入手新衫褲！另外26日至219日期間，滿額更送便攜實用的好運收納盤，即睇詳情！

「新春賀年祭」限定驚喜登場

新春賀年祭期間，多款精選男女裝及童裝單品，以期間限定優惠價格登場。22日至212日期間，多款精選男女裝及童裝單品，以期間限定優惠價格登場，包括超人氣「神褲」Barrel Leg JeansCarrot Slacks、時尚紅色內搭Cotton Blend Square Neck Camisole、百搭襯衣Easy Care Broadcloth Shirt，更有開運必買的男女裝內衣等等。另外29日至219日優惠，更涵蓋多款熱爆話題單品及童裝系列。

Product 1 Product 3 Product 2 Product 4 Product 5

滿額即送好運收納盤

26日至219日期間，凡於GU門店或官方網絡旗艦店單次購物淨額滿$350之顧客，即有機會獲贈便攜實用的GU收納盤，可收納耳機、鑰匙及飾品等小物，於居家、辦公室及旅行不同場景使用，兩色共新春限定紅色與經典啡色可供選擇，顏色隨機派發，不設挑選。數量有限，送完即止。

Novelty 1 Novelty 2

獨家活動送人氣熱門袋款

活動期間，GU加碼推出會員獨家活動「會員評價有禮賞」！GU會員凡於即日起至219日前，於官方網絡旗艦店撰寫指定商品的真實試穿心得評價，並提交簡單活動登記表格，GU即會揀選100位會員送出Cylinder BagSoft Nylon Cocoon Shoulder Bag乙件，評價愈具體愈高機會被選中！

簡單活動登記表格：請按此

Bag 1 Bag 2
