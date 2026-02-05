葡萄牙米芝蓮星級名廚客席中環L’Atelier de Joël Robuchon 限定3天午餐$1,280起

L’Atelier de Joël Robuchon香港於2月11日至13日，一連3天請來同屬母公司旗下的葡萄牙米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho 行政總廚 Gil Fernandes坐鎮，與行政總廚Julien Tongourian 攜手合作炮制限定午間菜單，定價分別為 $1,280 起及$1,680起，是次合作非常難得，追求高級餐飲美食的讀者一於把握機會！

葡萄牙米芝蓮餐廳主廚客席登場

2月11日至13日，米芝蓮三星餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon 誠邀葡萄牙名廚 Chef Gil Fernandes 駐店獻藝，帶來一場結合歷史與創意的期間限定饗宴。賓客可於午餐時段品嚐四道菜 Menu Plaisir（$1,280 起）或五道菜 Menu Gourmet（$1,680 起），當中必試 Chef Gil 的招牌之作——「GOA – 果阿 Xeq Xeq 紅蝦」。這道菜靈感來自葡萄牙與其前殖民地果亞的文化交融，將印度傳統香料與葡萄牙食材——大西洋紅蝦、柑橘及椰菜細緻結合，創造出兩種文化的交集，風味獨一無二。

Chef Gil 與 Chef Julien 同樣堅持「尊重食材、從簡而精」的精神，主張以最少修飾呈現原材料最純粹的風味，並透過嚴謹技藝與對細節的極致追求，展現高級料理回歸本質的共同信念。客人可細味來自另一片海岸線的風土與料理風格，感受兩種高端餐飲文化於同桌交融的魅力。