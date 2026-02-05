熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-05 11:00
更新：2026-Feb-05 11:00

葡萄牙米芝蓮星級名廚客席中環L’Atelier de Joël Robuchon 限定3天午餐$1,280起

分享：
葡萄牙米芝蓮星級名廚客席中環L’Atelier de Joël Robuchon 限定3天午餐$1,280起

葡萄牙米芝蓮星級名廚客席中環L’Atelier de Joël Robuchon 限定3天午餐$1,280起

adblk4

L’Atelier de Joël Robuchon香港於2月11日至13日，一連3天請來同屬母公司旗下的葡萄牙米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho 行政總廚 Gil Fernandes坐鎮，與行政總廚Julien Tongourian 攜手合作炮制限定午間菜單，定價分別為 $1,280 起及$1,680起，是次合作非常難得，追求高級餐飲美食的讀者一於把握機會！

L’Atelier de Joël Robuchon香港 Le crabe royal 葡萄牙米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho 行政總廚 Gil Fernandes L’Atelier de Joël Robuchon 行政總廚 Julien Tongourian

葡萄牙米芝蓮餐廳主廚客席登場

2月11日至13日，米芝蓮三星餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon 誠邀葡萄牙名廚 Chef Gil Fernandes 駐店獻藝，帶來一場結合歷史與創意的期間限定饗宴。賓客可於午餐時段品嚐四道菜 Menu Plaisir（$1,280 起）或五道菜 Menu Gourmet（$1,680 起），當中必試 Chef Gil 的招牌之作——「GOA – 果阿 Xeq Xeq 紅蝦」。這道菜靈感來自葡萄牙與其前殖民地果亞的文化交融，將印度傳統香料與葡萄牙食材——大西洋紅蝦、柑橘及椰菜細緻結合，創造出兩種文化的交集，風味獨一無二。
Chef Gil 與 Chef Julien 同樣堅持「尊重食材、從簡而精」的精神，主張以最少修飾呈現原材料最純粹的風味，並透過嚴謹技藝與對細節的極致追求，展現高級料理回歸本質的共同信念。客人可細味來自另一片海岸線的風土與料理風格，感受兩種高端餐飲文化於同桌交融的魅力。

adblk5

L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON
地址：香港中環置地廣塲中庭4樓403–410號舖
電話：2166 9000

2P7A8641 DSC09225 20240426 FortalezadoGuincho27741 20240426 FortalezadoGuincho27723

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務