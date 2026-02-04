大掃除｜小朋友玩具衣服太多？ 整理師分享5大收納原則 大推呢款收藏盒！

農曆新年將至，少不了要大掃除，將家裡變得乾淨整齊。然而香港家庭普遍面對地少雜物多的難題。面對大量奶粉尿片及玩具，家長應該從何入手整理？香港專業整理收納協會整理師區樂韻(Winnie)傳授5大收納原則，更加推薦2款收納好物。即看下文！

Winnie表示，大部分有小朋友的家庭會面對「物品多、空間少、時間少」3大難題，「不少父母習慣囤積奶粉尿片，或者入手大量兒童書籍玩具，隨著孩子長大，這些物品未必適合孩子需求。然而家庭成員工作忙碌，連親子時間都未必足夠，加上生活習慣差異。這些雜物逐漸堆積，讓人難以入手整理。」

Winnie認為，收納整理物品應該以最少步驟完成，以「方便就手」為最大準則；同時用家應盡量將物件垂直擺放，避免堆疊，方便物品拿出及歸位。 她提議家長可以入手一部標籤機，在收納盒上貼上圖文並茂的標籤，方便大人及小朋友自行收納用品。

飯桌上做功課、梳化上閱讀等空間功能模糊的情況經常在香港家庭中發生，導致不少人難以將物品正確收納歸位。有時在飯桌上發現鉛筆，轉過頭來又會在梳化上看見，讓人感到雜亂無章。Winnie認為，家長可按照使用地點及頻率放置物品，例如小朋友經常在飯桌上做功課，不妨將文具盒放在飯廳；習慣梳化上閱讀，亦可將書櫃設於客廳內。她提醒，小朋友常用物品可以放在符合他們高度的地方，方便他們取用和收納。

Winnie表示，大部分人只注重收納整理，忽略維持整潔的重要性，即使空間變得整齊，缺乏維持習慣，短時間內便會打回原形。她建議家長及小朋友可將整理家居變為習慣，恆常檢視物品的數量及位置，猶如GenZ的「admin night」。入手新物品時，不妨考慮以「一入一出」為原則，定期淘汰舊物，盡量保留3成空位走盞，減少日常整理家居的壓力。

家長及小朋友可將整理家居變為習慣，恆常檢視物品的數量及位置。（吳康琦攝）

捨棄舊物並非整理家居的必要步驟。收納的重點是透過整理家居，重新檢視物品的擺放方式及位置。她指出，在丟棄舊物前應先了解物品的數量及類別，再按需求篩選，切忌「為丟而丢」。

按客觀狀態及用家主觀感受處理

Winnie分享，丟棄物品時可按照客觀狀況及主觀感受審視。客觀狀況包括物品狀況、使用頻率及孩子的成長需求等；主觀感受則與情感相關，例如小朋友出生後第一件衣服或第一件毛公仔。家長不妨按照以下方向審視物品的去留：

使用頻率

同類型物品的數量

物品丟失對物主的影響

物件的用途：紀念為主或是有實際作用。

假如空間足夠，不妨將有強烈情感記憶的物品暫時安置於適當空間，並且定下時限，在限期前處置物品。

她叮囑，家長切忌隨意處置孩子的物品，以免影響彼此關係。假如孩子不願丟棄物件，父母可以「遠離視線範圍」的方式逐步淘汰，先將物件放置到孩子視線範圍之外，一段時間後再與孩子重新審視物件去留。