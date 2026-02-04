熱門搜尋:
出版：2026-Feb-04 19:47
更新：2026-Feb-04 19:47

大掃除｜小朋友玩具衣服太多？ 整理師分享5大收納原則 大推呢款收藏盒！

農曆新年將至，少不了要大掃除，將家裡變得乾淨整齊。然而香港家庭普遍面對地少雜物多的難題。面對大量奶粉尿片及玩具，家長應該從何入手整理？香港專業整理收納協會整理師區樂韻(Winnie)傳授5大收納原則，更加推薦2款收納好物。即看下文！

20260129nghk 收納師 06

Winnie分享5大原則！

地少雜物多 讓人難以入手

Winnie表示，大部分有小朋友的家庭會面對「物品多、空間少、時間少」3大難題，「不少父母習慣囤積奶粉尿片，或者入手大量兒童書籍玩具，隨著孩子長大，這些物品未必適合孩子需求。然而家庭成員工作忙碌，連親子時間都未必足夠，加上生活習慣差異。這些雜物逐漸堆積，讓人難以入手整理。」

3大整理原則

容易收納 方便物歸原位

Winnie認為，收納整理物品應該以最少步驟完成，以「方便就手」為最大準則；同時用家應盡量將物件垂直擺放，避免堆疊，方便物品拿出及歸位。 她提議家長可以入手一部標籤機，在收納盒上貼上圖文並茂的標籤，方便大人及小朋友自行收納用品。

20260129nghk 收納師 11 20260129nghk 收納師 03 20260129nghk 收納師 17 20260129nghk 收納師 05

按使用頻率或物品功能分類 

飯桌上做功課、梳化上閱讀等空間功能模糊的情況經常在香港家庭中發生，導致不少人難以將物品正確收納歸位。有時在飯桌上發現鉛筆，轉過頭來又會在梳化上看見，讓人感到雜亂無章。Winnie認為，家長可按照使用地點及頻率放置物品，例如小朋友經常在飯桌上做功課，不妨將文具盒放在飯廳；習慣梳化上閱讀，亦可將書櫃設於客廳內。她提醒，小朋友常用物品可以放在符合他們高度的地方，方便他們取用和收納。 

維持

Winnie表示，大部分人只注重收納整理，忽略維持整潔的重要性，即使空間變得整齊，缺乏維持習慣，短時間內便會打回原形。她建議家長及小朋友可將整理家居變為習慣，恆常檢視物品的數量及位置，猶如GenZ的「admin night」。入手新物品時，不妨考慮以「一入一出」為原則，定期淘汰舊物，盡量保留3成空位走盞，減少日常整理家居的壓力。

20260129nghk 收納師 14

家長及小朋友可將整理家居變為習慣，恆常檢視物品的數量及位置。（吳康琦攝）

2大捨棄舊物原則

先了解 後按類別捨棄

捨棄舊物並非整理家居的必要步驟。收納的重點是透過整理家居，重新檢視物品的擺放方式及位置。她指出，在丟棄舊物前應先了解物品的數量及類別，再按需求篩選，切忌「為丟而丢」。

按客觀狀態及用家主觀感受處理

Winnie分享，丟棄物品時可按照客觀狀況及主觀感受審視。客觀狀況包括物品狀況、使用頻率及孩子的成長需求等；主觀感受則與情感相關，例如小朋友出生後第一件衣服或第一件毛公仔。家長不妨按照以下方向審視物品的去留： 

  • 使用頻率 

  • 同類型物品的數量 

  • 物品丟失對物主的影響 

  • 物件的用途：紀念為主或是有實際作用。 

假如空間足夠，不妨將有強烈情感記憶的物品暫時安置於適當空間，並且定下時限，在限期前處置物品。

她叮囑，家長切忌隨意處置孩子的物品，以免影響彼此關係。假如孩子不願丟棄物件，父母可以「遠離視線範圍」的方式逐步淘汰，先將物件放置到孩子視線範圍之外，一段時間後再與孩子重新審視物件去留。

如何讓小朋友願意一起整理

父母與小朋友攜手合作，絕對讓家居長期保持整潔的好方法。但到底如何令到孩子願意落手做，卻讓不少家長相當煩惱。Winnie推薦5E原則：

1. Engagement (親子參與)

• 家長以身作則：建立責任感、先管理個人及家中的公共物品

• 持續參與：例如每周抽5至10分鐘一同收拾。

• 家人之間互相提醒及欣賞

2. Easy (容易掌握)

• 簡單分類及標籤物品

• 最少的步驟或移動次數

• 設定簡單的目標：由書包或文具盒開始

• 自行管理一個小空間（如一格櫃桶）進行整理練習

3. Environment(孩子友善環境)

• 按孩子身高規劃物品的位置，方便物歸原位

• 符合孩子使用的收納用具

• 傢具靈活性(能否按成長需要調節、靈活擺位)

• 一物多用

4. Entertainment (寓收拾於娛樂)

• 使用繪本或角色扮演遊戲，讓孩子認為整理家居是件開心事

• 自行創作標籤：孩子可為他的物品設計專屬的標籤。

5. Empowerment (尊重孩子選擇)

• 分配孩子專屬空間，賦予處理個人物品的權力，相信及尊重他們的決定

20260129nghk 收納師 23

尊重孩子選擇。（吳康琦攝）

好物推薦 

整理師認為，所謂的收納神器未必人人適用，神器可能加重收納壓力。她推薦家長使用透明拉鏈袋及透明附蓋收納鞋盒。透明拉鏈袋可以存儲孩子散裝的玩具，例如積木等；透明附蓋收納鞋盒可作多功能使用，擺文具或小零食亦可，加上盒子容易疊高，有助節省空間。

20260129nghk 收納師 01 20260129nghk 收納師 04 20260129nghk 收納師 20 20260129nghk 收納師 07

