燒肉LIKE推新春3大驚喜優惠 $88歎安格斯肩肉＋牛五花 再送開運御守



新春將至，燒肉LIKE推出3大驚喜優惠！由即日起至3月3日期間，「美國認證安格斯®肩肉&牛五花套餐」只需意頭價$88起，另外再加送「燒肉LIKE」限定開運御守乙個。如果想更豐富滿足，一於追加多款超值限定單品，包括$28「日本產黑毛和牛前胸肉50g」、$28將白飯升級至「韓式拌飯」等。

優惠1.新春限定「美國認證安格斯®肩肉&牛五花套餐」 由即日起至3月3日，燒肉LIKE全線分店推出「美國認證安格斯®肩肉&牛五花套餐」，$88起即可同時品嚐三款人氣牛肉！大推美國認證安格斯®肩胛肉油花分佈細緻，肉質嫩滑多汁；安格斯®牛板腱則有獨特嫩筋和豐富油脂，柔韌帶嚼勁；牛五花油花豐富、肉質嫩滑，只需輕燒片刻便香氣撲鼻。三款肉品一次滿足，今個新年絕對要試！

優惠2.加送「燒肉LIKE」限定開運御守 由即日起至2月22日，凡惠顧「美國認證安格斯®肩肉及牛五花套餐250g」，即送限定開運御守乙個，一共八款，款式將隨機派發。御守設計趣味十足，分別有如祈求健康的「肉到病除」、象徵豐足的「五花臨門」、寓意順利的「肉望成真」等，造型別緻，送禮自用皆宜！