中環摩天輪情人節及新春限定活動 花海主題車廂/情人節音樂演出 最低$20即可乘搭

香港摩天輪將於 2 月 9 日至 3 月 8 日 推出期間限定主題活動 「幸福定格摩天輪」，結合情人節與農曆新年元素，為大家帶來一趟充滿節日氣氛的高空之旅。以維港天際線作背景，並將摩天輪車廂換上節慶花卉主題佈置，同時設有音樂演出及新春舞獅表演，適合情侶、家人及朋友一同到訪。

情人節期間，摩天輪特別打造充滿愛意與祝福寓意的主題車廂。訪客可先於摩天輪下的花海裝置拍照留念，再登上佈滿花卉圖案的車廂，從高空欣賞維港景色。

由即日起，透過 Trip.com 或 Ctrip 購買兩張成人門票，更可獲贈限量版「幸福定格摩天輪」主題相框。相框融入花語設計，讓情侶在摩天輪場內拍下專屬合照，數量有限，送完即止。

所有乘客均有機會乘坐期間限定主題車廂，亦可選擇以港幣 160 元 預訂私人車廂，於專屬空間內享受二人時光。

香港摩天輪亦推出情侶專屬攝影服務，由專業攝影師於摩天輪下及海濱位置拍攝。設有2款套餐：30 分鐘基本攝影服務（港幣 480 元）及「攝影＋私人車廂＋特快通行證」套餐（港幣 680 元），可免排隊登車，並於私人主題車廂內拍攝，體驗更完整。 2 月 14 日情人節當晚 6 時至 8 時，場內將舉行現場音樂演出，邀請本地樂隊演奏多首浪漫歌曲，包括《幸福摩天輪》，配合夜景氣氛，為情人節增加儀式感。

節日限定甜品＋小食套票

由 2 月 9 日至 2 月 22 日，可於摩天輪下的多間美食店品嚐節日限定甜品，包括阿德士多紅絲絨蛋糕，以及北海道品牌 Milk Top 的限定口味雪糕。同時推出「摩天輪及地道小食套票」，包括：

港幣 100 元（兩張成人門票＋小食套餐）

港幣 130 元（兩張特快通行門票＋小食套餐）

套票可於八達通 App 及 微信支付全球有禮小程序內換領。



