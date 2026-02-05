全港首間懷舊惠康登場 霓虹燈牌/仿古電視/復古街道牌 聯乘多個本地品牌推復古商品

惠康旗下位於舊油麻地警署對面的駿發花園分店，近日以全新面貌重新亮相。新店以「老香港」為設計主題，特設懷舊打卡區，結合昔日街坊生活元素，無論是市民尋找集體回憶，還是旅客探索本地文化，都會是一個別具特色的新去處。

分店正門換上仿霓虹燈設計，為油麻地街區增添色彩，牆身則以懷舊磁磚格紋及鏡面元素打造，配合舊式入口閘機，彷彿帶人走進一條時光隧道。店內設置多個復古打卡位，包括高掛的大紅塑膠街市燈、貨架上的「大牛龜」投射機、懷舊電話，以及模擬舊式士多與街道牌的場景，細節滿滿，重現昔日香港街坊的生活畫面。

配合分店煥新，惠康同時推出多款期間限定換購優惠。由即日起，顧客凡消費滿港幣 100 元，即可加港幣 28 元換購惠康復刻版限量古紅黃環保袋，重現昔日街坊提着惠康背心袋買餸的溫馨情景；亦可加港幣 88 元換購「SMEG 限量版紅色小儲盒（500 毫升）」，優惠期為 2026 年 2 月 6 日至 19 日。

多個本地品牌聯乘

多個本地品牌亦推出期間限定活動，即日起至 3 月 31 日，凡購買李錦記產品滿港幣 80 元，即可獲得一次專屬扭蛋機會，扭蛋內藏五款人氣產品的袖珍磁石貼，別具收藏價值。

同樣於指定期間，凡購買維他奶常溫產品滿港幣 36 元，即可獲贈品牌環保袋一個。店內更設有獨一無二的「維他暖心打卡牆」，讓大家在購物同時留下溫馨回憶。

玻璃樽飲品與情懷盲盒

分店亦引入多款復古包裝產品，包括玻璃樽裝可口可樂。除經典原味外，亦首次推出玻璃樽裝無糖可口可樂，售價同為港幣 10 元（250 毫升），並特別打造復古打卡場景。