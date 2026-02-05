農曆新年2026｜大年初一花車巡遊 LABUBU /Molly/ Poko等 12 個本地原創潮玩 IP 雲集尖沙咀（附路線圖、最佳觀賞位置、觀眾席門票詳情）

新春匯演 「香港潮流玩具花車」將於農曆大年初一（2 月 17 日）亮相「國泰新春國際匯演之夜」，集合 12 個本地原創潮流玩具 IP，以花車巡遊形式登場，為尖沙咀新春夜帶來結合創意與童趣的視覺體驗。

由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助的「香港潮玩盛世展」踏入第二階段，重點項目「香港潮流玩具花車」首次參與國際級新春巡遊活動。花車將於晚上 8 時由文化中心廣場起步，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達梳士巴利道，全程約一個半小時，沿途可免費觀賞。

泡泡浴缸設計 打造流動玩具展館

「香港潮流玩具花車」以泡泡浴缸為設計概念，寓意孕育靈感與創意的誕生。花車全長約 10 米、高 4 米，以夢幻粉色為主調，配合幻彩燈光與音效，化身一座流動的玩具藝術展館，展現香港創意工作者在都市節奏中釋放想像力的一面。



12 個本地原創 IP 齊集花車

花車匯聚 12 個極具代表性的本地原創潮流玩具單位，當中包括風靡全球的 LABUBU、POP MART 旗下經典角色 Molly、SAM SAM、香港藝術家 Pucky 創作的 Poko、The Nope Cat、Lab C 原創角色 Ah-Pollo、科幻港漫角色虎甲人、以幽默風格描繪日常的 Z3R0-san，以及以設計師愛貓為靈感的 Omeow 等，多個大型立體公仔同時亮相，為巡遊注入濃厚玩具文化氣息。