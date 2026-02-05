農曆新年2026｜大年初一花車巡遊 LABUBU /Molly/ Poko等 12 個本地原創潮玩 IP 雲集尖沙咀（附路線圖、最佳觀賞位置、觀眾席門票詳情）

新春匯演 「香港潮流玩具花車」將於農曆大年初一（2 月 17 日）亮相「國泰新春國際匯演之夜」，集合 12 個本地原創潮流玩具 IP，以花車巡遊形式登場，為尖沙咀新春夜帶來結合創意與童趣的視覺體驗。
由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助的「香港潮玩盛世展」踏入第二階段，重點項目「香港潮流玩具花車」首次參與國際級新春巡遊活動。花車將於晚上 8 時由文化中心廣場起步，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達梳士巴利道，全程約一個半小時，沿途可免費觀賞。
泡泡浴缸設計 打造流動玩具展館
「香港潮流玩具花車」以泡泡浴缸為設計概念，寓意孕育靈感與創意的誕生。花車全長約 10 米、高 4 米，以夢幻粉色為主調，配合幻彩燈光與音效，化身一座流動的玩具藝術展館，展現香港創意工作者在都市節奏中釋放想像力的一面。
12 個本地原創 IP 齊集花車
花車匯聚 12 個極具代表性的本地原創潮流玩具單位，當中包括風靡全球的 LABUBU、POP MART 旗下經典角色 Molly、SAM SAM、香港藝術家 Pucky 創作的 Poko、The Nope Cat、Lab C 原創角色 Ah-Pollo、科幻港漫角色虎甲人、以幽默風格描繪日常的 Z3R0-san，以及以設計師愛貓為靈感的 Omeow 等，多個大型立體公仔同時亮相，為巡遊注入濃厚玩具文化氣息。
人氣角色現身互動
巡遊期間，香港重機燈箱君、獅仔及 KYUBI 三大本地人氣原創 IP 將以全新造型現身，與沿途觀眾近距離互動，送上新春祝福。大會亦特別安排由 30 位舞蹈員演出的主題舞蹈表演，融合 Hip Hop、Breaking 及 Popping 等舞蹈元素，以動感節奏呈現潮流玩具世界的多元面貌，為傳統新春慶典注入年輕活力。
巡遊路線圖
現場最佳觀賞位置
巡遊路線沿途（廣東道、海防道及彌敦道）設有免費觀賞區，可於指定路段沿線欣賞表演
【彌敦道】
於彌敦道及中間道交匯處一帶的定點表演區，人潮較少，有較充裕時間拍照和欣賞花車及表演
【廣東道海港城前】
在廣東道海港城及新太陽廣場附近的定點表演區，人潮較多，建議提早到達前排位置，享受絕佳視野
【iSQUARE 國際廣場】
iSQUARE 國際廣場的低層位置，透過落地玻璃欣賞匯演
觀眾席入場券
「國泰新春國際匯演之夜」將於香港文化中心廣場及廣東道部分路段設置觀眾座席，座位分為 A、B、C 三個區域，門票票價介乎 $450 至 $600。將於 2 月 7 日上午 8 時起，在香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心公開發售，購票人士須先領取「號碼牌」，再按指定時段入場選位及付款。每人每次最多可購買 4 張門票，出示國泰會員卡可享 $50 折扣優惠；持香港居民身份證的 65 歲或以上長者，以及 3 至 11 歲兒童，則可享半價優惠。門票數量有限，先到先得，售完即止。
「國泰新春國際匯演之夜」巡遊詳情：
日期：2026 年 2 月 17 日(星期二，大年初㇐)
時間：巡遊前街頭熱身派對：晚上 6 時至晚上 8 時 30 分
正式夜間巡遊：晚上 8 時至晚上 10 時 30 分
主舞台地點：尖沙咀文化中心廣場
巡遊路線：文化中心>廣東道> 海防道> 彌敦道> 梳士巴利道