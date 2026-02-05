機票優惠｜香港快運限時機票優惠 飛沖繩、大阪、首爾等航點低至$68起

香港快運航空（HK Express）推出全新限時優惠「Gotta Go Super Sale」，精選 8 個亞洲熱門航點，單程票價低至港幣 $68 起。優惠包括中國內地、日本、韓國、馬來西亞及越南等地，適用旅遊日期由2026 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，想計劃春夏出遊的旅客不妨留意。

以「輕便飛」票種計算，連稅後來回參考票價由 $875 起，包括沖繩（$875 起）、小松（$1,063 起）、首爾（$1,146 起）及大阪（$1,255 起），適合短途旅遊或快閃行程。

優先訂購及公開發售安排

優惠設有優先購票時段，持有「雙重賞通行證」的 MyUO 會員，可由即時起至 2 月 6 日下午 3 時，優先於指定活動網站購票；未持有通行證的旅客，則可於 2 月 6 日下午 3 時起參與公開發售。

購票須知

購票時必須以購買「雙重賞通行證」時所使用的 MyUO 帳戶登入，方可看到相關優惠票價。是次優惠只適用於指定活動網站，並不適用於香港快運手機應用程式或微信小程序。



