第二屆香港海洋節登場 設體能挑戰賽/多個賽制/收益全數捐出

香港海洋節載譽回歸！藍宇宙海洋保育基金Bling Bling Ocean Foundation上年舉辦 Bling Bling Ocean香港海洋節大鑊好評，今年特設全港首個「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」。比賽設多種賽制，各位運動好手可挑戰5大體能項目，賽後均可獲紀念禮品。每組三甲參賽者更可獲豐富獎品及獎盃。

5大體能考驗 本屆比賽以「跑一步，救海洋」為主題，邀請藝人唐文龍、岑樂怡，以及香港區Hyrox冠軍運動員林以樂擔任海廢慈善體能挑戰賽大使。焦點活動「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」設有5個項目，當中包括「鬼網拔河」、「搬運廢油筒100米」、「棄置浮波深蹲投擲」、「翻動廢車呔來回」、「跳越棄置發泡膠箱陣」，以及「為海跑3分里」。賽事中所用的道具均以海洋垃圾打造，讓參加者感受海洋污染的嚴重性。

多種賽制 每位選手獲發選手包 賽事設個人賽及團體賽，共有8個組別。12歲以上人士即可參與個人組別，團體組則需要兩人一隊，共設4個組別，當中包括親子隊。每位參賽者均可獲選手包一份，賽事前3名更可獲頒獎品及獎盃。

藍海奔 Fun 日——海廢慈善體能挑戰賽 日期：3月8日（星期日） 時間：早上8時 至 下午3時半 (每個組別確實比賽時間會在報名後通知) 地點：灣仔水上運動及康樂主題區 活動收費：個人賽HK$550/位；隊制賽HKD$1,100/隊 早鳥優惠：2026年1月8日 至 2月8日期間報名，個人賽HK$480/位；隊制賽HK$960/隊