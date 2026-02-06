香港攝影師Kasper Forest《東京國際攝影獎》奪金獎 原宿相展展出10年計劃 拍下邊緣群體未被看見故事

《Conflict Hong Kong》是Kasper一場跨越十年的影像探索，既是對攝影作為社會記錄媒介的深刻反思，也對香港身份與邊緣群體的長期關注。他於東京新宿的Victoria 1842 Cafe & Bookstore舉行《人間衝突 ―見えないものを記録する10年間》，展出這10年裡，在香港拍下的邊緣化的群體，呈現他們真實的生活困境與身份掙扎。

香港攝影師Kasper Forest，創作涉及本土文化，和現代都市人的身份認同議題，曾獲不少獎項，並曾經在香港、台灣、日本、悉尼及羅馬等地舉行攝影展。他於2016年開始的10年攝影計劃《窄路相逢Conflict Hong Kong》，記錄城市裡被忽略的少數群體，在去年的《東京國際攝影獎》(Tokyo International Foto Awards)中，勇奪底片攝影專業組金獎，成為香港少數以長期紀實項目，獲得國際最高榮譽。

Kasper以長達10年的創作歷程，介入身份認同的議題，他的拍攝對象涵蓋底下階層、無家者、少數族裔、LGBTQ+群體、文化少數社群等。除了紀錄影像，他亦親自收集相中主角的故事，以他們第一身的自白敘述，那些數之不盡的未被看見、未被訴說的故事。在《人間衝突 》的相片中，他讓參觀者重新理解「觀看」與「被看見」，策展人黃潤康說：「照片能說故事，但我們真的聽見了多少？」

此外，Kasper一直堅持以「菲林」為媒介記錄香港，在數碼化甚至人工智能主導的年代，他卻反其道面而行，「在人工智慧影像氾濫的時代，人類不再相信影像，因此我們更需要那些繁瑣、具儀式感的創作方式創作。」他的執著不單成為重要時代影像，同時亦有助建立被拍攝者的信任。Kasper在《人間衝突 》展覽中，透過強烈的黑白明暗對比照，揭示生命故事與社會間的張力，讓邊緣群體的存在與尊嚴得以被看見。新年若到日本東京旅行，可前往欣賞這位港產金獎攝影師作品。