出版：2026-Feb-06 12:01
更新：2026-Feb-06 12:01

農曆新年2026｜盤點14個大型新春賀歲活動 年宵/花車/煙花/賀歲盃 即睇詳情

每年農曆新年，旅發局都為市民及旅客準備好一系列賀歲活動，而今年亦不例外，以「福運全城」為主題，舉辦超過多達14個大型新春活動，包括年宵市場、花車巡遊、農曆新年煙花匯演及賀歲賽馬日等，全部都滿載賀年喜慶氣氛，下文即睇活動詳情！

2026年農曆新年煙花匯演 2026 Chinese New Year Fireworks Display 馬年賽馬日 Year of the Horse Raceday

1.啟德體育園新春盛會

日期：1 月 30 日 至 2 月 16 日
地址：啟德體育園

2.2026年農曆新年年宵市場

日期：2月11日 至 17日（年廿四至年初一清晨）
地址：維多利亞公園、太子花墟等共14個地點


3.黃大仙除夕祈福科儀 （頭炷香）

日期：2 月 16 日至 17 日（年廿九至年初一清晨）
地址：黃大仙祠

4.國泰新春國際匯演之夜

日期：2 月 17 日（年初一）
地址：香港文化中心廣場 出發,途經廣東道、 海防道、彌敦道,至 香港喜來登酒店


5.香港許願節2026

日期：2 月 17 日至 3 月 3 日（年初一至年十五）
地址：大埔林村廣場

6.2026年農曆新年煙花匯演

日期：2 月 18 日（年初二）
地址：維多利亞港(尖沙咀 海濱、中環海濱、 灣仔海濱等觀賞點)

7.車公誕

日期：2 月 18 日（年初二）
地址：沙田車公廟

香港許願節2026 Hong Kong Well wishing Festival 2026 賀歲盃2026 Chinese New Year Cup 2026

8.九龍啟德體育園花車展覽及表演

日期：1 月 30 日 至2月26日（至年初十）
地址：九龍啟德體育園

9.香港海洋公園花車展示

日期：2 月 18 日至 3 月 3 日（年初二至年十五）
地址：香港海洋公園

10.香港品牌玩具協會花車展示

日期：2 月 18 日至 3 月 3 日（年初二至年十五）
地址：維多利亞公園

11.林村許願節花車展示

日期：2 月 18 日至 3 月 4 日（年初二至年十六）
地址：大埔林村廣場

12.香港賽馬會花車展覽活動

日期：2 月 18-19 日（年初二至三）
地址：沙田馬場


13.馬年賽馬日

日期：2 月 19 日（年初三）
地址：沙田馬場

14.馬年賀歲盃

日期：2 月 21 日（年初五）
地址：香港大球場

