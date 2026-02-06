農曆新年2026｜盤點14個大型新春賀歲活動 年宵/花車/煙花/賀歲盃 即睇詳情



每年農曆新年，旅發局都為市民及旅客準備好一系列賀歲活動，而今年亦不例外，以「福運全城」為主題，舉辦超過多達14個大型新春活動，包括年宵市場、花車巡遊、農曆新年煙花匯演及賀歲賽馬日等，全部都滿載賀年喜慶氣氛，下文即睇活動詳情！