必搶！香港麥當勞新推50周年版大富翁 麥當勞App積分加$388換 2月10日限量登場

香港麥當勞首度推出「Monopoly大富翁 香港麥當勞50周年版」，設計結合麥當勞經典角色及美食，收藏價值極高！如有興趣入手，麥當勞App用戶在下周二2月10日上午11時起，經麥當勞App進入指定網站，即可以100分加$388換購限量版套裝「Monopoly大富翁 香港麥當勞50週年版連2張$20麥當勞®美食禮券（禮券總值$40）」，數量有限，記得把握機會！

香港麥當勞新推50周年版大富翁 香港麥當勞新推50周年版大富翁齊集一眾麥當勞經典角色，人見人愛的滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、芝士漢堡市長、巨無霸警長及薯條脆卜卜將化身為遊戲主角，而棋盤上的傳統地段亦滿載麥當勞元素，麥當勞的山頂、金鐘及尖沙咀等分店將會驚喜現身！另外六枚棋子則搖身一變成化身為麥當勞經典美食，包括巨無霸、薯條、新地、開心樂園餐餐盒、飲品杯及McCafé杯，精緻又可愛！