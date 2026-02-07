熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-07 10:00
更新：2026-Feb-07 10:00

香港壽司郎x米芝蓮日廚兼澤良太再度聯手 親民價歎摘星料理！炙燒焦糖鵝肝回歸/炙燒紅帝王蟹盛合 (有片)

SPRING 15

adblk4

香港壽司郎繼去年首度聯乘米芝蓮一星主廚兼澤良太大獲好評後，今年再度強強聯手！匠心推出一系列星級美食，平民價歎摘星饗宴，品嘗創意傳統和食，另外更以超澎湃份量與奢華食材帶來雙重大滿足！去年多款話題商品亦載譽回歸，不能錯過必食炙燒焦糖鵝肝！即睇詳情。

兩大主廚聯手重新演繹傳統和食 品嘗星級滋味

米芝蓮星級餐廳再與壽司郎合作，延續2位同門師兄弟的美味追求。由擁有三十年日料經驗的壽司郎行政主廚吉田啓之，聯同連續六年摘下一星的 Ryota Kappou Modern 主理人兼澤良太，將高級割烹(日本料理)的精粹，融入壽司郎商品中，兼澤主廚憑藉豐富海外經驗，將西式料理技巧與日本食材完美調和，打造出具星級外觀與層次的匠心之作。

adblk5

香港壽司郎與米芝蓮星級日本主廚兼澤良太再度聯手 Group Shot

第一彈星級匠心之作 2.10率先登場

今次壽司郎與兼澤良太主廚推出6款摘星料理，分階段於210日、224日及317日推出，讓大眾以平民價格享受米芝蓮星級滋味！第一彈限定商品將於210日起於壽司郎全線分店(黃埔時尚坊店除外)販售，期間限定，售完即止。

首波聯乘於210日推出，由「稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬」打頭陣，特製醬汁糅合鹽麴、京蔥與蕎頭，鮮酸層次配上炸洋蔥碎，宛如西式前菜般清爽。經典歸來的「松露香氣壽喜燒牛排」則以熊本赤酒提升牛肉鮮味，伴隨松露油與黃身醬，將傳統壽喜燒昇華至新高度。搭配的「炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯」更是豪華，集合炙燒後的螢光魷魚、北寄貝及帆立貝，滑嫩蒸蛋吸收海鮮精華，柚子醋高湯微酸解膩，層次分明。

adblk6

稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬（港幣$17） 松露香氣壽喜燒牛排（港幣$22） 炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯（港幣$29） 1

第二三彈接力亮相

第二彈及第三彈聯乘商品將於224日及 3 17 日接力亮相，限定聯乘商品將於指定日期起於壽司郎全線分店販售，期間限定，售完即止。

2月24日推出的第二彈由「寶船腐皮壽司」領銜，將帆立貝、松葉蟹等豐富食材塞滿腐皮，象徵盆滿鉢滿的祝福；同場更有「炸玉子手卷配究極天然車海老沙律」，酥脆炸玉子燒配上魚子醬與特調味噌沙律醬，顛覆手卷想像。3月17日的壓軸第三彈則推出「炸玉子手卷配鰻魚鵝肝」，將油脂豐腴的炙燒鵝肝與鬆軟鰻魚結合，配以特製甜醬，為這場盛宴畫上華麗句號。

adblk7

寶船腐皮壽司（港幣$22） 炸玉子手卷配鰻魚鵝肝（港幣$27） 炸玉子手卷配究極天然車海老沙律（港幣$22） 炸玉子燒（炸畫面情景照）

二月期間限定話題商品強勢回歸

適逢新春佳節，壽司郎同步推出「食欲新春」系列，集結炙燒焦糖鵝肝、蟹三味及北海道產特大帆立貝等人氣單品。限定商品將於23日起於壽司郎全線分店販售，期間限定，售完即止。

216日更於指定17間分店限定推出「炙燒紅帝王蟹盛合」，店內即點即炙燒，呈獻重量級豪華蟹宴，為新一年增添鴻運福氣！

限定推出「炙燒紅帝王蟹盛合」的店鋪：

壽司郎黃埔享膳坊店/黃大仙店/藍田店/上環店/旺角店/葵芳店/天水圍T Town/元朗廣場店/銅鑼灣廣場2期店/鰂魚涌店/馬鞍山店/尖沙咀加連威老道店/將軍澳廣場店/南昌V Walk/奧海城2期店/觀塘店/沙田新城市廣場3期店

adblk8

二月期間限定【食欲新春】話題商品強勢回歸 炙燒紅帝王蟹盛合（港幣$298） 2 棉花糖朱古力慕絲蛋糕（港幣$22） 2 炙燒焦糖鵝肝（港幣$17）

外賣買二送一優惠

另外，為了回饋顧客支持，壽司郎於二月加推「Sushi Monday」指定外賣自取優惠。凡於二月逢星期一惠顧指定外賣自取，即可享買二送一優惠，讓親朋好友一同分享開運福氣。

「Sushi Monday」指定外賣自取買二送一優惠

