香港壽司郎x米芝蓮日廚兼澤良太再度聯手 親民價歎摘星料理！炙燒焦糖鵝肝回歸/炙燒紅帝王蟹盛合 (有片)

香港壽司郎繼去年首度聯乘米芝蓮一星主廚兼澤良太大獲好評後，今年再度強強聯手！匠心推出一系列星級美食，平民價歎摘星饗宴，品嘗創意傳統和食，另外更以超澎湃份量與奢華食材帶來雙重大滿足！去年多款話題商品亦載譽回歸，不能錯過必食炙燒焦糖鵝肝！即睇詳情。

兩大主廚聯手重新演繹傳統和食 品嘗星級滋味 米芝蓮星級餐廳再與壽司郎合作，延續2位同門師兄弟的美味追求。由擁有三十年日料經驗的壽司郎行政主廚吉田啓之，聯同連續六年摘下一星的 Ryota Kappou Modern 主理人兼澤良太，將高級割烹(日本料理)的精粹，融入壽司郎商品中，兼澤主廚憑藉豐富海外經驗，將西式料理技巧與日本食材完美調和，打造出具星級外觀與層次的匠心之作。

第一彈星級匠心之作 2.10 率先登場 今次壽司郎與兼澤良太主廚推出6款摘星料理，分階段於2月10日、2月24日及3月17日推出，讓大眾以平民價格享受米芝蓮星級滋味！第一彈限定商品將於2月10日起於壽司郎全線分店(黃埔時尚坊店除外)販售，期間限定，售完即止。 首波聯乘於2月10日推出，由「稻烤拖羅鰹魚配特製鹽麴醬」打頭陣，特製醬汁糅合鹽麴、京蔥與蕎頭，鮮酸層次配上炸洋蔥碎，宛如西式前菜般清爽。經典歸來的「松露香氣壽喜燒牛排」則以熊本赤酒提升牛肉鮮味，伴隨松露油與黃身醬，將傳統壽喜燒昇華至新高度。搭配的「炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯」更是豪華，集合炙燒後的螢光魷魚、北寄貝及帆立貝，滑嫩蒸蛋吸收海鮮精華，柚子醋高湯微酸解膩，層次分明。

第二三彈接力亮相 第二彈及第三彈聯乘商品將於2月24日及 3 月 17 日接力亮相，限定聯乘商品將於指定日期起於壽司郎全線分店販售，期間限定，售完即止。 2月24日推出的第二彈由「寶船腐皮壽司」領銜，將帆立貝、松葉蟹等豐富食材塞滿腐皮，象徵盆滿鉢滿的祝福；同場更有「炸玉子手卷配究極天然車海老沙律」，酥脆炸玉子燒配上魚子醬與特調味噌沙律醬，顛覆手卷想像。3月17日的壓軸第三彈則推出「炸玉子手卷配鰻魚鵝肝」，將油脂豐腴的炙燒鵝肝與鬆軟鰻魚結合，配以特製甜醬，為這場盛宴畫上華麗句號。

二月期間限定話題商品強勢回歸 適逢新春佳節，壽司郎同步推出「食欲新春」系列，集結炙燒焦糖鵝肝、蟹三味及北海道產特大帆立貝等人氣單品。限定商品將於2月3日起於壽司郎全線分店販售，期間限定，售完即止。 2月16日更於指定17間分店限定推出「炙燒紅帝王蟹盛合」，店內即點即炙燒，呈獻重量級豪華蟹宴，為新一年增添鴻運福氣！ 限定推出「炙燒紅帝王蟹盛合」的店鋪： 壽司郎黃埔享膳坊店/黃大仙店/藍田店/上環店/旺角店/葵芳店/天水圍T Town店/元朗廣場店/銅鑼灣廣場2期店/鰂魚涌店/馬鞍山店/尖沙咀加連威老道店/將軍澳廣場店/南昌V Walk店/奧海城2期店/觀塘店/沙田新城市廣場3期店