奈良不只梅花鹿！大阪40分鐘車程 奈良飛鳥古裝體驗＋石舞台古墳打卡一日遊

提起日本奈良，不少人只會聯想到奈良公園中的梅花鹿，但其實奈良曾經是日本的首都，遍佈古蹟及世界遺產，對日本歷史有著深遠影響。今次我們就由大阪出發，坐以關西地區為中心、擁有最長路線的近畿日本鐵道前往奈良古鎮「飛鳥」一日遊，換上古代衣装探索石舞台古墳、日本第一處消災道場「岡寺」以及在日式庭院享用和風美食，行程豐富！



文、相：heidi

鳴謝：近畿日本鐵道株式會社

奈良古鎮「飛鳥」 想深入了解日本古代的歷史與文化，不妨從大阪搭乘近鐵電車前往飛鳥站。車程約40分鐘，便能從都市喧囂走入一片時光靜止的風景。位於奈良縣的明日香村，於六世紀末至七世紀間約百年間曾為日本首都，被譽為「日本國家發祥之地」，是奠定日本國家體制基礎的重要所在。如今東京的皇居、霞關、迎賓館等首都機能，曾一度集中於這座坐落於奈良盆地東南的小村落中。

石舞台古墳 明日香村一帶遺有約16座古墳，其中以高松塚古墳與石舞台古墳最為著名。石舞台古墳造型獨特，建於六世紀末至七世紀初，相傳為權臣蘇我馬子（そがのうまこ）之墓。整座古墳由三十餘塊巨形岩石構成，總重約2,300噸，是日本規模最大的方墳。其天井石重達約77噸，展現出當時在土木與運輸技術上的極高水準。無論從外觀遠眺，抑或走進石室內部參觀，都能感受到千年歲月沉澱的莊嚴氣息，為其雄偉氣勢所震撼。 地址：〒634-0112 奈良縣高市郡明日香村島庄254

奈良大和四寺「岡寺」 位於飛鳥地區周邊的「岡寺」，為奈良大和四寺之一，創建於663年。這座寺院不僅歷史悠久，更是日本最古老的消災除厄靈地。相傳昔日飛鳥一帶曾有惡龍肆虐，開山祖義淵僧正遂以法力將其封印於寺中池底，再以巨石鎮壓，因此得名「龍蓋寺」。直到今日，岡寺仍吸引來自日本各地的信眾前來祈願平安。

體驗古代衣装 飛鳥這裡古色古香，來訪時不妨換上日本古代服飾，化身古人漫遊古都，順道打卡留念。飛鳥站旁的遊客中心設有「古代服裝體驗」服務，只需3,000日圓起即可租借。特別的是，這裡提供的並非大家常見的和服，而是日本飛鳥時代的傳統服飾，從皇族衣著到貴族華服一應俱全，大家可以換上皇族服飾，親身感受古日本的風采。