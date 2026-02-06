熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-06 17:39
更新：2026-Feb-06 17:39

2026「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」隆重開鑼 小編現場直擊！立即看清激抵筍貨

分享：
荷花 6Feb 1280 V2
adblk4

今日會展格外熱鬧！原來是一眾爸媽們期待已久的荷花BB展今日終於開鑼，由今日（2月6日）起一連3日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行，本屆展會匯聚超過500個攤位，家長可以一次過買齊所有BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費禮品，而場內更舉辦多個熱門親子活動，包括全港最大型的BB爬行比賽、Messy Play、新手爸媽湊B實習課及BB急救課，為家長提供全面購物、親子玩樂及育兒資訊的集中地。立即看小編今日為大家準備的入場優惠合集吧！

adblk5

2026「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

日期&時間 : 2月6 - 7日 (10:00am –8:00pm)
2月8日 (10:00 am – 7:00 pm)
地點 : 香港灣仔會議展覽中心Hall 1 展覽廳
票價 : 成人 $30 / 小童 $20
售票地點：荷花親子網電子門票 、HK01及現場售票

2026荷花BB展 場內豐富活動及必搶著數逐個捉

1. 親子界最HIT活動-荷花BB爬行比賽

今年依然舉行全港最大型的「荷花BB爬行比賽」！更以超級英雄派對為主題，參賽BB可穿上小小英雄裝扮參加，完成比賽的BB亦可到「英雄漫畫格」的背景前體驗免費專業拍照，更可免費獲得4R照片乙張。

adblk6

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.43 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.44 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.45 PM

2. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

換領展位：W02

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W02攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Huggies天然透氣學習褲中碼2片裝或Cetaphil溫和潔膚露29ml 或 Virjoy Luxury亮膚潔面巾 /極致綿柔濕廁紙或VITIS®健齒防蛀幼兒牙膏或B&H 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾  或 尚護健甜橙即效舒爽止痕貼 或 Catalo天然有機小紅莓乾 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.32.17 PM

3. 博覽購物優惠券 - 掃貨前記得不可錯過！

adblk7

換領展位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領
現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

凡購買大會博覽購物優惠券，即送Huggies天然透氣紙尿片中碼2片裝或TEMPO純水濕紙巾迷你裝或Ella’s kitchen有機果蓉/幼兒食品或Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml或潔霸防蟎成分plus洗衣液或胃樂樂/糖樂樂益生菌體驗裝或李錦記舊庄特級蠔油/香煎銀鱈魚汁或其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.41 PM (2)

4. PayMe消費3重優惠 最高即減高達$130 !

只要於場內以PayMe掃描宣傳品上的二維碼，即可領取最多三張消費優惠。

adblk8

於指定商戶以PayMe消費滿指定金額，即減高達$130，詳情如下：
- 優惠1：買滿$300即減$10

- 優惠2：買滿$1,000即減$40

- 優惠3：買滿$2,000即減$80

每人只可享優惠各一次，每項優惠每日名額有限，先到先得，送完即止。

新用戶現場開戶登記更可享高達$140 迎新獎賞。

立即睇 2026荷花BB展 最HIT產品優惠

1. 荷花Eugene Baby

展位：A01

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.39 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.40 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.41 PM (1)

2. 寶寶百味

展位：F08-09、F18-19

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.45 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.46 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.46 PM (1)

 3. 活得易

展位：E03

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.42 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.42 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.43 PM

4. 余仁生

展位：T08-10

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.48 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.32.16 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.32.16 PM (1)

5. HiPP喜寶

展位：K01-02, 17-18

WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.47 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.47 PM WhatsApp Image 2026 02 06 at 3.31.46 PM (2)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務