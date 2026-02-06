2026「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」隆重開鑼 小編現場直擊！立即看清激抵筍貨

今日會展格外熱鬧！原來是一眾爸媽們期待已久的荷花BB展今日終於開鑼，由今日（2月6日）起一連3日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行，本屆展會匯聚超過500個攤位，家長可以一次過買齊所有BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費禮品，而場內更舉辦多個熱門親子活動，包括全港最大型的BB爬行比賽、Messy Play、新手爸媽湊B實習課及BB急救課，為家長提供全面購物、親子玩樂及育兒資訊的集中地。立即看小編今日為大家準備的入場優惠合集吧！

2026「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」 日期&時間 : 2月6 - 7日 (10:00am –8:00pm)

2月8日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點 : 香港灣仔會議展覽中心Hall 1 展覽廳

票價 : 成人 $30 / 小童 $20

售票地點：荷花親子網電子門票 、HK01及現場售票 2026荷花BB展 場內豐富活動及必搶著數逐個捉 1. 親子界最HIT活動-荷花BB爬行比賽 今年依然舉行全港最大型的「荷花BB爬行比賽」！更以超級英雄派對為主題，參賽BB可穿上小小英雄裝扮參加，完成比賽的BB亦可到「英雄漫畫格」的背景前體驗免費專業拍照，更可免費獲得4R照片乙張。

2. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！ 換領展位：W02 所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W02攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Huggies天然透氣學習褲中碼2片裝或Cetaphil溫和潔膚露29ml 或 Virjoy Luxury亮膚潔面巾 /極致綿柔濕廁紙或VITIS®健齒防蛀幼兒牙膏或B&H 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 或 尚護健甜橙即效舒爽止痕貼 或 Catalo天然有機小紅莓乾 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

3. 博覽購物優惠券 - 掃貨前記得不可錯過！

換領展位： 預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領 凡購買大會博覽購物優惠券，即送Huggies天然透氣紙尿片中碼2片裝或TEMPO純水濕紙巾迷你裝或Ella’s kitchen有機果蓉/幼兒食品或Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml或潔霸防蟎成分plus洗衣液或胃樂樂/糖樂樂益生菌體驗裝或李錦記舊庄特級蠔油/香煎銀鱈魚汁或其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

4. PayMe 消費 3 重優惠 最高即減高達 $130 ! 只要於場內以PayMe掃描宣傳品上的二維碼，即可領取最多三張消費優惠。

於指定商戶以PayMe消費滿指定金額，即減高達$130，詳情如下：

- 優惠1：買滿$300即減$10 - 優惠2：買滿$1,000即減$40 - 優惠3：買滿$2,000即減$80 每人只可享優惠各一次，每項優惠每日名額有限，先到先得，送完即止。 新用戶現場開戶登記更可享高達$140 迎新獎賞。 立即睇 2026荷花BB展 最HIT產品優惠 1. 荷花Eugene Baby 展位：A01

2. 寶寶百味 展位：F08-09、F18-19

3. 活得易 展位：E03

4. 余仁生 展位：T08-10