泰抵食！尖沙咀人氣泰菜Mue Mue兩周年限時優惠 晚市買二送二＋早午餐買三送一

Mira Dining 旗下摩登泰菜Mue Mue踏入兩周年，特別推出雙重驚喜優惠！當中包括兩週年經典晚巿套餐買二送二、泰式「嘆」3小時週末早午餐買三送一，以及「泰」浪漫情人節龍蝦椰皇雪燕套餐兩位優惠價$1,088，最平人均$249起就能品嚐高質泰菜。

優惠一：兩週年晚巿套餐買二送二 Mue Mue 推出經典晚巿套餐買二送二超值優惠，由即日起至2月28日（指定日子除外）四人同行即享兩位免費，人均低至$249，更送透心涼鮮果沙冰。必試美食包括香芒蟹肉沙律、魚子醬紅磚豆腐、泰式椰子鮮雞湯、海南雞、泰皇咖喱虎蝦球配香烤薄餅、泰胡椒海鮮炒糯米河及泰國椰青糕等，滋味層次豐富，經Mira eShop預訂即享免加一服務費。



日期：即日起至2月28日（2月13日至2月22日除外）晚巿供應，由晚上6時至晚上10時供應

價錢：買二送二，每位$498；經Mira eShop預購可享免加一服務費

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖

優惠二：泰式「嘆」3小時週末早午餐買三送一 尖沙咀摩登泰式餐廳Mue Mue推出買三送一早午餐優惠，逢星期六、星期日及公眾假期限定，中午12時至下午3時供應，每位$328，第四位朋友免費！另每位加$150即可3小時無限暢飲啤酒、紅白酒及雞尾酒，優惠期至2月28日止。

前菜可選酸辣無骨鳳爪、魚子醬紅磚豆腐或泰式青醬鮑魚，喚醒味蕾；湯品則有海鮮冬陰功與蟹肉海鮮羹兩款之選，以十多種香料慢煮出香濃泰味。任點任食小食包括泰式青醬生蝦、炭燒豬頸肉沙律、沙嗲雞牛串、蝦多士、香茅雞翼、馬拉盞炒椰菜及金不換肉碎生菜包，款款惹味道地。主菜可選海南雞、麥皮金沙原隻蝦球、香茅剁椒烤魚或咖喱牛頸脊配薄餅；甜品則有芒果糯米飯配雪糕或黑糖椰子雪糕作甜蜜收尾。