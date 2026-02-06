率先試！全港首間米芝蓮必比登推介「靠得住」聯乘樂齡社企推出鮮製軟餐

太興飲食集團與樂齡社企The Project Futurus x 軟餐俠攜手合作，於旗下靠得住粥麵小館太古康怡分店推出軟餐。

近年各大餐飲集團紛紛為咀嚼吞嚥困難人士及長者推出軟餐，最新一員有太興飲食集團，與樂齡社企 The Project Futurus x 軟餐俠攜手合作，首站於旗下米芝蓮必比登推介「靠得住」粥麵小館太古康怡分店，將於明日(2月7日)供應軟餐系列，無須預訂，來到就可以即時享用到，方便咀嚼與吞嚥困難人士與家人隨時同桌同餐，共享團年飯溫馨時光。

同桌同餐吞嚥友善饗宴 今次推出的「同桌同餐吞嚥友善饗宴」，共有八道菜，以「靠得住」招牌粥品及推介菜式為基礎，並依照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）而設計。屬「IDDSI EC7容易咀嚼」類有紅燒蝦子燴滑豆腐，以秘製醬汁慢火燴至入味，加上蝦子提升鮮香，放在正方鐵板盛載保溫。豆腐十分柔滑細嫩，入口即化。蒜蓉去皮蒸茄子也非常腍軟，配上金銀蒜及醬油增強香味食慾，沒有茄子的草青澀味。屬「IDDSI 6軟質及⼀⼝量」的豉蒜蒸南瓜，符合標準要求切成（不超過1.5cm × 1.5cm），南瓜粒粒清甜軟糯，豆豉蒜蓉惹味。

鹹肉粽、蘿蔔糕風味傳神 「精緻軟餐」類如鹹肉粽、蘿蔔糕盡顯創新意念與心思，前者將糯米及醃製豬肉包製而成的鹹肉粽打成糊狀，加入軟餐酵素粉定型，入口味道完全保留傳統鹹肉粽的鹹香風味，質地柔軟順滑；蘿蔔糕也還原蘿蔔的清甜與臘味肉香，細緻幼滑。

神還原粥品落足料 靠得住貼心在連馳名粥品都製成「精緻軟餐」，讓咀嚼及吞嚥困難人士零負擔，有助更易消化。鮮味去骨鹹雞粥落足六件去骨鹹雞打成糊狀，與雞粥分開處理，再重塑粥品形態，鹹雞粥鮮味澎湃，比原本實物更鮮濃。新鮮肉丸粥採用魚湯粥底，保留魚湯鮮味，肉丸像真度高卻軟滑得很。甜品也照顧到他們需要，將鮮磨腰果露研磨至IDDSI 3流質，幼滑無比腰果味濃郁。看看餐牌定價，相宜不昂貴，這一點頗難得。

直擊率先試食體驗日 日前在靠得住太古康怡分店舉辦「同桌同餐體驗日」，邀請了30 位循道衛理中心的樂齡會員及其家人，還有飲食業界人士率先試食。記者現場直擊，捉了四位患上咀嚼吞嚥困難以及長者，分享試食體驗。四位樂齡會員表示最喜歡吃紅燒蝦子燴滑豆腐，不單豆腐很軟滑容易咀嚼吞嚥，而且蝦子的香味令豆腐變得豐富不單調，令他們燃起食慾。至於鹹肉粽及蘿蔔糕風味與實物一樣，令他們有滿足的感覺。

靠得住粥麵小館 地址：太古康山道1-2號康怡廣場北座M1號舖