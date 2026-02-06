大灣區航空新春限時機票優惠 往返札幌、福岡、台北低至$230起 包 20 公斤託運行李及7公斤手提行李

大灣區航空（Greater Bay Airlines）推出新春限時機票優惠「新春『馬』上起飛」，由即日起至 2026 年 2 月 10 日，旅客只需於官網預訂指定航點來回機票並輸入推廣碼，即可享有低至 港幣 $230 起的超值票價，優惠期只得 5 日，有興趣出遊的旅客就要把握機會，即睇下文詳情！

是次優惠適用於由香港出發的六大熱門航點，包括札幌、福岡、台北、馬尼拉、舟山及泉州。當中香港往返台北票價低至 $230 起；福岡及泉州由 $390 起；至於冬季旅遊熱點札幌，來回票價則由 $1,590 起。部分航線連稅後亦相當吸引，適合短途快閃或新春後錯峰出遊。

包 20kg 託運行李同 7 kg手提行李

優惠機票屬「好想飛」票種，每位乘客已包括 7 公斤手提行李 及 20 公斤託運行李，適合計劃 2 至 7 日短線行程的旅客。適用旅遊日期為 2026 年 2 月 18 日至 3 月 28 日，正好避開農曆新年高峰，人流相對較少。



新會員額外賞送 $50 機票優惠券

此外，於購買優惠機票時註冊成為 GBA 會員，可額外獲贈港幣 $50 機票優惠券作下次使用，名額有限，先到先得。