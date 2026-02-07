譚仔新春限定「駿馬迎福」套餐 酸辣金湯過橋米線配迎桃花蜜桃特飲 送30周年利是封

農曆新年將至，譚仔雲南米線推出新春限定「駿馬迎福」套餐，與大家一同迎接馬年。由即日起，限定套餐以酸辣金湯過橋米線配迎桃花蜜桃特飲，集合多款寓意吉祥的食材，為新一年送上健康、好運與甜蜜祝福。凡惠顧限定套餐，還可獲贈30周年新春限定利是封。

「駿馬迎福」套餐靈感來自農曆新年的團圓與祝福，寓意駿馬奔騰、迎福納吉，象徵新一年步步高升。套餐售價港幣 88 元，配料相當豐富，包括鮑魚、金菇、牛肉、雞肉、豬肉、豬膶、冬菇、豆卜、竹笙、芽菜及生菜等，多款食材寓意財富、健康與豐盛，取其「鮑」羅萬有、好事成雙之意。米線配上酸辣金湯，味道開胃醒神，湯底預設為五小辣，亦可按個人口味選擇不同辣度，為新一年帶來紅紅火火的好意頭。

此外，套餐同時配上「迎桃花蜜桃特飲」，蜜桃香氣清新，入口清爽解膩，既可平衡酸辣金湯的刺激感，亦寓意新一年人緣暢旺、桃花盛放，為節日增添一份甜蜜氣氛。

新春限定利是封＋WhatsApp Sticker 凡惠顧新春限定套餐，即可獲贈譚仔30周年利是封一套八個，寓意八方來財，數量有限，送完即止。同時，譚仔人氣角色「韭菜仔與朋友」亦換上全新農曆新年造型，推出一套五款 WhatsApp Sticker，以地道「譚仔話」向親友拜年，讓大家在線上線下都感受到濃厚的新年氣氛。



