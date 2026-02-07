網上熱話｜港男月入3萬僅夠生活 羨慕廣州表哥月入1.5萬過富豪生活：錢多唔等於過得好

香港地樣樣嘢都貴，當日常用品基本開支全部keep住加價時，打工仔份人工卻未有跟上通漲，有時生活的確會有種無力感。早前，一位港男就發文指自己雖然月入3萬，但生活質素卻遠遠比不上在廣州生活、月入僅1.5萬的表哥，引來大批網民熱烈討論。

港男羨慕廣州表哥月入1.5萬過富豪生活 早前，一位港男在討論區發文，劈頭直指自己有一個在廣州生活，任職經理的表哥，雖然對方月入僅1.5萬元，比香港入息中位數低得多，但生活質素卻好過好多香港人。他形容表哥「住緊天河區有套兩房單位，七百呎大，月供得三千幾蚊」、「朝早推開窗，就見到公園，細路喺樓下公園玩，唔使搭車去，步行三分鐘就到」、「小區有泳池、健身室、兒童樂園，全包埋管理費五百蚊內搞掂」，而表哥的老婆更「唔使做，專心湊仔，仲有時間學瑜伽」，加上內地消費唔高，「每月輕鬆儲五千」，現時正「計劃買第二套樓做投資」。

自己月入3萬卻僅夠生活 雖然月入1.5萬，對港人來說絕對不足以應付衣食住行，甚至儲蓄等所有開支，但發文者就反觀自己即使月入3萬，但生活質素卻比廣州表哥低得多。他坦言自己「住四百呎納米樓，月租一萬八」、「朝早六點爬起身，擠地鐵半粒鐘先到公司，OT到九點，返屋企已經攰到仆X」、「食飯？樓下貴到六七十蚊一餐，食完仲要搭車返嚟」、「想儲錢？扣晒租金、交通、飯錢，剩低幾千蚊都係幻想」。