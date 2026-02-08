Le Labo全新香水VIOLETTE 30登場 極罕見白紫羅蘭加入經典香氛系列

今次品牌將目光投向充滿維多利亞時代色彩、意涵豐富的紫羅蘭，這款新香打破了市場對「紫羅蘭」甜膩或過時的刻板印象，捕捉其矛盾與自由的靈魂。今次 VIOLETTE 30 的靈感源自於品牌對「確定之間」的灰色地帶追求。在維多利亞時代的花語詞典中，紫羅蘭從來不是單一的意義：它既代表熾熱的激情，又象徵純真的天真；它擁有堅韌的力量，卻不失詩意的柔美。

極罕見白紫羅蘭與木質香的交織

VIOLETTE 30 選用了香氛界中極為稀有的「白紫羅蘭」作為核心靈魂。相比常見的紫色品種，白紫羅蘭更顯晶瑩剔透，且帶有一種尋影而生的自由氣息。同時將將清新翠綠花香與白茶香調、雪松木及些許愈創木相互交織，為整體注入了空靈感，亦為輕盈花香鋪墊層溫潤而沉穩的木質底色，展現出一種「似曾相識而又新奇」的獨特魅力。沒有傳統紫羅蘭香水的粉感，反而呈現出一種透明、不羈且充滿現代感的層次感。如果想入手一款既能體現溫柔，又不失堅韌個性的香氣，VIOLETTE 30無疑是今季最佳選擇！