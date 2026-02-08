網上熱話︱Gen Z & Alpha特別迷戀八九十年代廣東歌/年輕人為何愛聽舊歌？/網民普遍支持懷舊風氣

TVB新聞節目《時事多面睇》，特別探討Gen Z、Gen Alpha年輕一代，為何近年突然迷上八、九十年的廣東歌。節目不但走訪夜場找來DJ及顧客訪問，又在街頭訪問年輕人，她們對三、四十年前的廣東都有認識，而且還特別熱愛，其中一位22歲的fans，更因為電影《梅艷芳》而成為梅迷。節目更找來流行研究文學者，解釋其中原因。而網上多個討論區，更掀起熱烈討論。 節目以《經典廣東歌熱潮再起 年輕人為何愛聽舊歌？》為題，指本港近日年輕一代掀起聽舊歌熱潮，除了不少酒吧及餐廳播放舊廣東歌外，亦有不少年輕人加入經典歌手的歌迷會。

八十年代引入歐美日流行曲令風格多元 節目解釋因為八、九年代本地的歌、影、視作品，被譽為是香港流行文化黃金時代。都會大學人文社會科學院講師吳子瑜稱，因為八十年代開始，當時為了滿足市場需求，樂壇引入很多歐、美、日的改編歌，令到曲風更加多元化，不在是七十年代單一的電影劇集主題曲或中式小調。此外，更影響九十年代的音樂人，為歌手選歌、作歌時，更趨向歐、美、日風格。 Gen Alpha 最鍾意梅艷芳 節目還走訪街頭Gen Alpha，播放三首老歌給他們猜歌名，當中包括梅艷芳1985年的《似水流年》、張國榮1986年的《當年情》，以及Beyond 1991年的《光輝歲月》，他們大部分都噏得出歌名。而其中有一位受訪女孩更稱，陳慧嫻1989年推出的《千千闋歌》，是她當年暫別歌壇去美國留學時推出的作品，指因為近年的移民潮，很多朋友離開香港，她特別鍾意這首歌。她們稱，現在幾乎只聽粵語舊歌，包括梅艷芳、黃凱芹、杜德偉的歌。

從懷舊中找到香港人身份認同 而另一位流行文化研究學者李展鵬指，因為當下的年輕人對現在的迷茫，所以對八、九十年香港的香港流行文化黃金時代特別響往，更希望在懷舊中抒發對前途不隱定的情緒，從而產生作為香港人的身份認同。節目列出數據，指數年前有個國際性調查發現，全球平均有六成人想回到過去，而香港更高達八成。 根據 Luminate 2025年音樂年終報告，全球串流平台總播放量，在2025年成長9.6%，累積來到5.1兆次，刷新2024年的紀錄。有趣是數據指出，美國聽眾在2025年對「舊歌」特別有感覺，只有43%的點撃來自近5年發行的歌曲，其餘大量時間都花在舊歌曲上。

網民反應 而網民對於Gen Z & Alpha的懷舊風氣，普遍持支持認同態度，他們在節目的留言說道：「舊廣東歌一路仍好受歡迎，包括年輕一代，理由好簡單，好聽！」、「因為而家d(啲)廣東歌好Q難聽，完」、「青黃不接的不只歌手更是填詞人，懷緬的除了歌曲還有曲中人⋯…」至於在連登討論區，亦以支持的論調佔大多數：「以前啲填詞真係高幾班」、「以前啲作曲同旋律好聽太多，而家啲人淨係識講歌詞填成點，但首曲完全唔X好聽，同埋而家啲人唱腔同把聲都好X似，特別係啲男歌手，好多時分唔X到邊個唱。」