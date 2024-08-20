100FUN樂滿紛新分店啟田開幕 佔地10000呎/主打本土情懷

《九龍城寨之圍城》電影大賣，令香港吹起本土情懷風潮。100FUN樂滿紛新分店近日在啟田商場開幕，樂園主打本土情懷，10, 000呎空間設有懷舊樂園攤位、冰室及舊式街道，更有波波池及繩索陣等「放電」設施，讓小朋友一邊認識本土昔日情懷，一邊大玩特玩。

重新感受香港風貌

100FUN樂滿紛新分店以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題，小朋友及家長可在樂園內感受香港繁華時光。到訪者以全新角度重遊香港，探索本土韻味，先從海濱乘坐摩天輪，乘搭小輪渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道上的港式冰室、理髮店和工程店、獅子山下的功夫寨、懷舊樂園攤位等。

必玩場景：

維港波波池 品牌以港式紅白藍元素作概念，把其波池區幻化成渡海小輪「無厘頭號」，停泊於啟田分店，讓小朋友可在波波池中盡情暢泳玩樂，彷彿置身於維多利亞港。小輪内部更安裝光影互動小遊戲，為孩子帶來闖關體驗。

滿紛大道 仿照舊式街道打造的滿紛一街，到訪者可扮演冰室茶客、務生生、麵包店職員、理髮店老闆、或是飛機維修員，親歷其境感受香港情懷，向下一代講述舊香港故事。

托馬斯功夫寨 在高高低低的繩索陣中攀爬，挑戰敏捷如猴的身手，體驗本土武術文化和集武者的堅毅與魅力。

Kalos Blocks Area Kalos Blocks特別為啟田分店打造的Kalos Blocks Area。店內更會不時舉行工作坊，讓大小朋友享受快樂的親子時光。

分店開幕首推6大產品

為回饋新舊顧客，100FUN啟田分店推出6款產品，包括啟田開業紀念A4文件夾、渡海小輪筆袋、Tiny口香糖抱枕、飛行棋散紙包、啟田開業紀念貼紙及茶餐廳磁石貼。

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