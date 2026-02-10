美妝新據點Facesss Pink Terminal 情人節打卡購物新地標 成為會員可贏大量禮遇

鼓勵女士忠於自我的美肌彩妝專賣店Facesss，於海運大廈特設糖果粉紅色全新美妝潮流據點Pink Terminal，更以「New Year, same you but better」為題，結合四大打卡位及美妝體驗，為姊妹們在新年期間添置美妝護理產品時，增添輕鬆玩味與節日氣氛。此外，期間活動及禮遇，包括情人節限定活動、Something To Love手作掛飾工作坊、新年奇門遁甲體驗，以及呼應主題色調的 PINK POP「人生四格」自拍亭。

Facesss Pink Terminal的登場，率先帶來3大人氣美妝品牌，分別有來自法國的Laura Mercier、韓國的JungSaemMool及日本的THREE，新產品由專業底妝到質感彩妝，一站式照顧不同妝容需要，讓顧客在保留個人風格時，為日常彩妝加添層次與細節，輕鬆升級造型。