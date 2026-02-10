美妝新據點Facesss Pink Terminal 情人節打卡購物新地標 成為會員可贏大量禮遇

鼓勵女士忠於自我的美肌彩妝專賣店Facesss，於海運大廈特設糖果粉紅色全新美妝潮流據點Pink Terminal，更以「New Year, same you but better」為題，結合四大打卡位及美妝體驗，為姊妹們在新年期間添置美妝護理產品時，增添輕鬆玩味與節日氣氛。此外，期間活動及禮遇，包括情人節限定活動、Something To Love手作掛飾工作坊、新年奇門遁甲體驗，以及呼應主題色調的 PINK POP「人生四格」自拍亭。
Facesss Pink Terminal的登場，率先帶來3大人氣美妝品牌，分別有來自法國的Laura Mercier、韓國的JungSaemMool及日本的THREE，新產品由專業底妝到質感彩妝，一站式照顧不同妝容需要，讓顧客在保留個人風格時，為日常彩妝加添層次與細節，輕鬆升級造型。
《Be Our Pink Valentine》可獲心形花花氣球
在2月14、15日期間，只要參加Facesss Pink Terminal舉行的《Be Our Pink Valentine》粉紅天使活動。活動期間親臨會場尋找粉紅天使，並追蹤Facesss的IG帳戶，及即場登記成為Facesss Club新會員，即可免費獲得心形花花氣球1個，還有拍立得照片拍攝1次。粉紅天使免費為你與閨蜜，或另一半拍攝即影即有相片1張。活動期間，在IG和Threads發布帖子，並且標示 @facesss.hk，其中5位幸運兒，將獲得「Something To Love手作掛飾」，款式及顏色將隨機贈送。結果將於2月20日公布，參加者需確保帳戶設為公開，以便接收獎品通知。
免費體驗人生四格自拍亭
此外，女士還可以$380體驗價，參加Something To Love手作掛飾工作坊，設計屬於自我風格的色彩吊飾、迷你鏡、小梳及鏈套。而凡出示Facesss Club會員個人帳號二維碼，即可免費體驗糖果粉紅人生四格自拍亭，完成拍攝後即可下載電子版格仔相，與摯愛在四格自拍亭留下溫馨歡樂美好回憶。