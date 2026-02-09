親子好去處｜奧海城全新11萬平方呎戶外遊樂園 3大主題區域 38米長歷險網環/彈床/親子工作坊（有片）

親子好去處｜奧海城全新11萬平方呎戶外遊樂園 3大主題區域 38米長歷險網環/彈床/親子工作坊

市區即將多一個適合一家大小放電與休憩的戶外空間。奧海城全新打造的「OC Commons」佔地約11萬平方呎，結合遊樂、共享及社區元素，其中由智樂兒童遊樂協會設計的「五環遊樂園」將於2月中開放，主打恆常使用的親子遊樂體驗，為各位家長帶來一個全新放電好去處。



3大主題區域 以遊戲啟發成長 佔地約11萬平方呎的「五環遊樂園」，以運動盛會的五環為設計概念，劃分為3個主題區域，合共設有13組遊樂設施，設計重點放在安全、共融及自由探索，讓小朋友在日常玩樂中發展體能、協調能力及社交技巧。設計團隊在規劃前亦曾進行地區觀察，回應社區對戶外遊樂空間的實際需要，希望為不同年齡及能力的小朋友提供多元的遊戲選擇。





動力區：由挑戰開始的遊樂體驗 作為遊樂園的起點，「動力區」設有長達38米的歷險網環，以及以自然竹林為靈感的竹林迷宮，結合攀爬與探索元素，讓小朋友在遊戲中挑戰體能與耐性，同時為進入其他區域作好熱身準備。



感知區：訓練協調與感官探索 「感知區」以高低起伏的地形設計，配合彈床及攀爬設施，鼓勵小朋友透過跳躍、行走及攀爬，提升身體協調能力與感官體驗。空間亦保留自由遊戲的彈性，讓小朋友自行發掘不同玩法，增加互動與創意。





動感區：盡情放電的遊樂空間 「動感區」設有多款攀爬、滑梯及鞦韆設施，讓小朋友按自己節奏探索遊戲路線，並在合作與互動中建立社交能力。區內亦設有共融遊樂設計，讓不同能力的小朋友都可一同參與，體現共享遊樂的理念。



社區共享空間 除了遊樂設施外，OC Commons亦定位為社區共享空間，日後將配合不同主題舉行活動，包括「Sharing Love市集」、「駿馬迎福花燈會」、「遊戲小領袖工作坊」等等將陸續登場，未來亦計劃於「國際泡泡周」舉行特別活動、「捉伊因分齡大賽」、「Nerf Hunt射擊比賽」以及「Bump Bump Day」等，連結區內外社群，為社區帶來持續的新鮮感，同時令奧海城進一步成為大角咀社區文化活力中心。





奧海城 OC Commons「五環遊樂園」： 開幕日期：2026年2月12日 開放時間：上午10時至晚上9時

(2月12日為開幕禮，遊樂園當天將由下午5時起開放) *下午2時30分至3時為清潔時段 地點：奧海城2期地下戶外廣場 (櫻桃街的士站對出) 備註：遊樂園為12歲或以下兒童而設，各項設施附建議適用年齡

